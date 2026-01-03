La colectividad venezolana festejó la caída de Nicolás Maduro en la Peatonal Sarmiento

“En reiteradas oportunidades he dicho que los dictadores no caen por la vía diplomática. La operación que se llevó a cabo esta madrugada del sábado 3 de enero de 2026 fue perfecta: no hubo muertos civiles, es mentira lo que están diciendo”, afirmó.

manifestación- colectividad de venezuela- mendoza 1 Venezolanos residentes en Mendoza se concentraron en el kilómetro 0 tras conocerse la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

En ese sentido, Aponte rechazó versiones que hablaban de ataques indiscriminados y sostuvo que, de acuerdo a la información que maneja la colectividad, el operativo fue quirúrgico. “No es verdad que atacaron población civil, al contrario: fueron muy precisos”, aseguró.

Respecto al escenario político que se abre tras la detención, el referente venezolano señaló que ahora comienza una etapa clave para el futuro del país. “Va a suceder lo que debería suceder. Habrá que esperar un gobierno de transición. Ya que se intervino a través de Estados Unidos, esperamos que ellos mismos sean los que terminen de limpiar la podredumbre que hay en Venezuela”, manifestó.

manifestación- colectividad de venezuela- mendoza 3 Manifestación de la colectividad venezolana en la Peatonal de Mendoza luego de la caída de Nicolás Maduro, según el testimonio de Ciro Aponte. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Aponte también advirtió que, a su entender, aún quedan figuras centrales del régimen que deberán ser desplazadas. “Sabemos que todavía están Diosdado Cabello (Ministro del Interior del régimen venezolano) y Vladimir Padrino López (Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela), que son pilares fundamentales de la dictadura”, indicó.

Incluso fue más allá al señalar presuntas estructuras de poder que, según su visión, superan la figura del propio Maduro. “Creo que el cartel de los Soles está por encima de Nicolás Maduro, pero bueno, ya lo tienen, que es lo importante”, dijo.

manifestación- colectividad de venezuela- mendoza 5 Banderas de Venezuela y festejos en el centro de Mendoza tras la detención de Nicolás Maduro, un hecho histórico. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Expectativas sobre el futuro de Venezuela

Finalmente, el referente de la colectividad venezolana en Mendoza expresó su expectativa de que el proceso de transición sea rápido y efectivo.

“Ahora queda esperar que la transición sea lo más rápida posible para que el pueblo venezolano pueda ver la luz al final del túnel. Han sido 26 años de penumbra y hoy apenas se está dando el primer paso para que se limpie el camino definitivamente”, concluyó.

La concentración en el centro mendocino se desarrolló de forma pacífica y estuvo marcada por la emoción, los abrazos y el sentimiento compartido de que, para muchos venezolanos que viven en la provincia, se trata de una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva.