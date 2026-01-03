La noticia de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, generó una fuerte repercusión en Mendoza, donde la colectividad venezolana se reunió de manera espontánea para manifestar su reacción ante lo que consideran un hecho histórico. El encuentro tuvo lugar en el kilómetro 0 de la Peatonal Sarmiento, desde las 18, con banderas, cánticos y una consigna clara: “Viva Venezuela Libre”.
La colectividad venezolana festejó la caída de Nicolás Maduro en la Peatonal Sarmiento
La detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos generó el apoyo de los venezolanos que residen en la provincia y hubo marchas en todo el país
La información y el relato de cómo lo vivieron los venezolanos en Mendoza fueron aportados por Ciro Aponte, referente de la comunidad venezolana en Mendoza, quien dialogó con Diario Uno y describió el clima de emoción desde las primeras horas del día.
Caída de Nicolás Maduro: así lo celebró la colectividad venezolana en Mendoza
“Desde primeras horas de la madrugada, la comunidad venezolana en Mendoza y en todo el país ha tomado la captura de Nicolás Maduro con satisfacción, con alegría; era lo que esperábamos”, expresó Aponte. Según explicó, la noticia fue recibida como la confirmación de un proceso largamente esperado por quienes debieron abandonar Venezuela en las últimas décadas.
“En reiteradas oportunidades he dicho que los dictadores no caen por la vía diplomática. La operación que se llevó a cabo esta madrugada del sábado 3 de enero de 2026 fue perfecta: no hubo muertos civiles, es mentira lo que están diciendo”, afirmó.
En ese sentido, Aponte rechazó versiones que hablaban de ataques indiscriminados y sostuvo que, de acuerdo a la información que maneja la colectividad, el operativo fue quirúrgico. “No es verdad que atacaron población civil, al contrario: fueron muy precisos”, aseguró.
Respecto al escenario político que se abre tras la detención, el referente venezolano señaló que ahora comienza una etapa clave para el futuro del país. “Va a suceder lo que debería suceder. Habrá que esperar un gobierno de transición. Ya que se intervino a través de Estados Unidos, esperamos que ellos mismos sean los que terminen de limpiar la podredumbre que hay en Venezuela”, manifestó.
Aponte también advirtió que, a su entender, aún quedan figuras centrales del régimen que deberán ser desplazadas. “Sabemos que todavía están Diosdado Cabello (Ministro del Interior del régimen venezolano) y Vladimir Padrino López (Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela), que son pilares fundamentales de la dictadura”, indicó.
Incluso fue más allá al señalar presuntas estructuras de poder que, según su visión, superan la figura del propio Maduro. “Creo que el cartel de los Soles está por encima de Nicolás Maduro, pero bueno, ya lo tienen, que es lo importante”, dijo.
Expectativas sobre el futuro de Venezuela
Finalmente, el referente de la colectividad venezolana en Mendoza expresó su expectativa de que el proceso de transición sea rápido y efectivo.
“Ahora queda esperar que la transición sea lo más rápida posible para que el pueblo venezolano pueda ver la luz al final del túnel. Han sido 26 años de penumbra y hoy apenas se está dando el primer paso para que se limpie el camino definitivamente”, concluyó.
La concentración en el centro mendocino se desarrolló de forma pacífica y estuvo marcada por la emoción, los abrazos y el sentimiento compartido de que, para muchos venezolanos que viven en la provincia, se trata de una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva.