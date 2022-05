Donde más apoyo institucional ha tenido este año la celebración, ha sido desde el Municipio de Godoy Cruz impulsando la Ruta de Comercios Cerveceros Artesanales. Además, ofrecerán este fin de semana promociones atractivas para poner en valor la tarea de procesamiento y cocción del elixir.

cerveza-chachingo-01.jpg Una de las ventajas de la elaboración de cerveza artesanal, es la disponibilidad de los insumos durante todo el año, para las distintas variedades de esta bebida alcohólica. Gentileza Chachingo Craft Beer

Paradójicamente, en la tierra del vino, es evidente el crecimiento de la producción de cerveza artesanal, con un público joven que le dijo sí a esta ancestral bebida, y que no compite con el vino, como dijo uno de los referentes de la actividad cervecera, Nico Massaccesi, sino que "ambos se complementan y son para circunstancias diferentes de la vida social de la gente".

Pero no sólo en Godoy Cruz se podrá disfrutar la bebida tan antigua como el hombre y relacionada con el pan, sino en toda la provincia. La cerveza tiene uno de los antecedentes escritos más antiguos en los pueblos de la Mesopotamia (Asia) y se le atribuía su creación a la diosa Ninkasi. También en Capital y el Gran Mendoza en general, habrá posibilidades de aprovechar combos y ofertas atractivas.

cerveceria-chachingo.jpg En la cervecería Chachingo, de Alejandro Vigil, se muestra un mural con un diagrama de los distintos pasos de la producción de la cerveza artesanal. Gentileza Chachingo Craft Beer

La cerveza artesanal según dos referentes

Muchos pequeños o microemprendedores apuestan desde sus patios cerveceros o sangucherías a producir su propia cerveza, tanto tirada como envasada. Pero tan bien hay propuestas de mayor envergadura y se destacan por una producción más importante, en cuanto a lo cuantitativo, como a lo cualitativo, teniendo varias cervezas locales premiadas en el país y fuera de él.

Un referente de la gastronomía y producción del vino es Alejandro Vigil, quien plantó en el epicentro de la movida nocturna mendocina, la calle Arístides Villanueva -Chachingo Craft Beer-, una propuesta especial.

cerveza-23-rios (1).jpg Llenado de los barriles. El consumo de la cerveza tirada (draft beer) o de barril, le da una distinción sobre la cerveza embotellada, y en especial sobre la industrial. Gentileza 23 Ríos Craftbeer

Consultado sobre esta diversificación de su oferta de bebidas alcohólicas, Vigil justificó: "La cerveza artesanal tiene un condimento extra, que es la velocidad de la producción, que es a diario. La materia prima está disponible todo el año. Entonces es una cosa totalmente distinta a la vitivinicultura, donde trabajamos todo el año para tener un solo tiro" dijo el enólogo premiado.

"En este juego, donde uno tiene la posibilidad todos los días, tiene mayor posibilidad de innovación, cuando es una actividad que tiene mayor apertura al uso, por ejemplo de frutas, verduras o hierbas, en las maceraciones, o fermentaciones, todo esto lleva a que sea un mundo totalmente distinto e inexplorado y que despierte el forma mayor mi curiosidad sobre el resultado", completó Vigil.

Otro referente de la bebida del lúpulo y la malta es Nico Massaccesi, uno de los propietarios de la premiada 23 Ríos Craftbeer -ganadora en 2019 de la Medalla de Plata en la Copa Argentina de Cervezas-, y que fue creada en el año 2019, sobrevivió a la pandemia, y ya cuenta con una franquicia y varios puntos de ventas.

"Está muy bueno que se visibilice y de difusión esta actividad con festejos así, ya que es una microeconomía regional que es muy federal y, si bien no hay estadísticas oficiales, se dice en el medio que la cantidad puestos de trabajo que generan las cervecerías artesanales es la misma que las tres corporaciones cerveceras (industriales), que concentran el 96 o 97%, juntas", detalló uno de los dueños del establecimiento de Chacras de Coria.

cerveza-23-rios-lupulo (1).jpg El lúpulo es uno de los tres elementos básicos que se usan para elaborar cerveza, y la producción artesanal permite jugar con distintas variedades. Gentileza 23 Ríos Craftbeer

"Está muy bueno que esta industria incipiente se vea como trabaja, y que no compite con el vino, ambos se complementan y son para circunstancias diferentes de la vida social de la gente. Junto al vino, otros productos de Mendoza van tomando identidad y atractivo para el turista, como el aceite de oliva, alfajores y la cerveza, productos artesanales", analizó Nico, que agregó: "En la birra queremos que la gente nos vea, que somos de carne y hueso, no una corpo, y lo bueno es que se consuma lo local, que el dinero circule dentro de Mendoza, no se vaya".

Las actividades en Godoy Cruz

7 de mayo

Brader Hops de 18 a 22 – Beltrán 1437, Beltrán 1361. Tel. 261 6847474.

Promo: un chop $350 + 10% de descuento en pizza muzzarella hasta agotar stock

8 de mayo

Pirca Bombal de 18 a 22 – Av. San Martín 2030. Tel. 2612473276. Degustación a primera hora

Promo: Happy Hour 2 x $400 + 20% de descuento en pizza napolitana hasta agotar stock

Las primeras 10 reservas en cada lugar se llevarán de regalo dos eco-vasos de la Fiesta Provincial de la Cerveza.