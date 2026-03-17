La bandera provincial argentina cuyo diseño es atribuido Belgrano, quien la habría utilizado en batalla

Este emblema posee una franja central celeste y dos franjas blancas en las partes superior e inferior. Es decir, son los colores de la bandera nacional, pero de manera invertida aprobada por la Legislatura Provincial el 13 de abril de 2010.

Si bien en la historia de la provincia existieron otras banderas, esta fue la primera reconocida oficialmente y en su momento, Manuel Belgrano justificó la elección de los colores blanco y celeste porque son los que conforman la escarapela nacional.

El primer registro histórico de este paño data del año 1812. Siendo la bandera muy similar a la que hoy usa la República Argentina. En 1814, se le añadió la palabra Tucumán y debajo el año en letras doradas para referirise a la nueva Gobernación Intendencia del Tucumán.

bandera de tucuman Bandera de Tucumán.

Luego, el gobernador Aráoz adoptó una nueva bandera en 1820 cuando se proclamó la República del Tucumán, pero como esta tuvo una corta vida, en 1821 tanto la entidad política como la bandera que la simbolizaba dejaron de existir.

En 1995, sin embargo, se aprobó un nuevo diseño con una cruz romana de color blanco, un sol naciente con diez rayos visibles alternados de color dorado y debajo el esquema de la Casa Histórica de Tucumán con dos ramos de laurel de color verde. Pero este diseño no duró mucho porque la Cruz, un emblema cristiano, no representaba a todo el pueblo de Tucumán.

Finalmente, el 13 de abril de 2010, la Legislatura aprobó la nueva bandera provincial.