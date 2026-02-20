La bandera de Cuyo que entre sierras y venados representa identidad, historia y raíces firmes en Argentina

san luis y su bandera (1) Bandera adoptada como tal el 22 de junio de 1988 bajo la Ley Provincial 4810 de San Luis.

San Luis: la bandera de Cuyo que representa identidad, historia y raíces

La bandera sanluiseña fue establecida oficialmente en 1988, aunque su diseño retoma símbolos históricos vinculados a la gesta independentista y al escudo provincial.

Su creación respondió a la necesidad de consolidar un símbolo propio que acompañara a la bandera nacional en actos oficiales y representaciones institucionales.

Entre sus caracteristicas más populares la bandera presenta un fondo blanco, que remite la paz, la pureza y la esperanza y en su centro, el escudo provincial, que concentra el significado histórico y natural de la provincia.

san luis y su bandera (2) La proporción de la bandera es de 2:3.

Dentro de su escudo identificatorio ovalado podemos observar cuatro cerros verdes, que simbolizan las sierras puntanas y el relieve serrano sobre los cuales se alza el sol naciente de la libertad. Allí mismo hay dos venados enfrentados en representación de la fauna autóctona y por el nombre originario de la ciudad capital: San Luis de la Punta de los Venados.

Así mismo el escudo está rodeado por dos ramas de laurel símbolo de gloria, triunfo e inspiración, las que se unen en la parte inferior por un lazo con los colores nacionales, alusivos a la unión de los hijos de San Luis y de los habitantes de la Nación.

Básicamente, la bandera de San Luis resume la esencia de un pueblo que supo construir su historia entre sierras, trabajo y espíritu federal. Su diseño cargado de simbolismo la convierte en un emblema que trasciende generaciones.