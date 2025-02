La aplicación que Google nunca anunció y escanea tus fotos e invade tu privacidad

La actualización, que se activó silenciosamente en muchos dispositivos Android, utiliza tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático para detectar y bloquear este tipo de material. La herramienta es parte del ecosistema de Google que busca hacer de sus plataformas un lugar más seguro para todos sus usuarios, especialmente para los más jóvenes.

Preocupa la privacidad

La aplicación de Google que nunca anunció y escanea tus fotos e invade tu privacidad (2).jpg

El mayor punto de controversia alrededor de SafetyCore no es tanto su propósito, sino la forma en que Google ha implementado la función. La actualización no fue anunciada públicamente, lo que ha dejado a muchos usuarios sorprendidos al descubrir que sus fotos se están escaneando sin su conocimiento. Además, no existe una opción clara para desactivar esta función desde el principio, lo que ha generado un clima de desconfianza entre los usuarios.

Según ZDNet , el problema es que Google nunca les dijo a los usuarios que este servicio se estaba instalando en sus teléfonos. "Si tienes un dispositivo Android nuevo o uno con software actualizado desde octubre, es casi seguro que tengas SafetyCore en tu teléfono”.

Su enfoque está en identificar imágenes específicas que puedan violar las políticas de seguridad y protección de Google. Sin embargo, la idea de que Google, pueda tener acceso a las fotos almacenadas en nuestros dispositivos sin un aviso explícito, ha causado alarma en términos de privacidad y autonomía del usuario.

La aplicación de Google que nunca anunció y escanea tus fotos e invade tu privacidad (3).jpg

¿Cómo desactivar esta actualización de Google?

Para quienes prefieren mantener el control total sobre sus datos y evitar que sus fotos sean escaneadas, el procedimiento es el siguiente: