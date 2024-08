La ANMAT prohibió un aceite e oliva y caramelos importados por ser ilegales

Luego de una extensa investigación se llegó a la conclusión de que esa marca de aceite de oliva era ilegal.

ANMAT aceite prohibido.jpg La ANMAT prohibió la elaboración y comercialización de un aceite de oliva envasado en La Rioja

Entonces, la ANMAT dispuso: “Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea, del producto: Aceite de oliva extra virgen, marca Puglia, Elaborado y Envasado RNPA N°: 13085473 - RNE N° 12020458, Chilecito - La Rioja en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento; por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo números de RNPA y RNE inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

ANMAT: la prohibición de la venta de caramelos importados ilegales

El organismo, a través de otra disposición, anunció la prohibición de venta y consumo de unos caramelos importados, por considerarlos ilegales.

Mediante la Disposición 7072/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial de la Nación, la ANMAT prohibió la venta y consumo de unos caramelos líquidos se sandía.

La investigación se inició a partir de una notificación proveniente de la Superior Unidad de Bromatología Provincial (SUNIBROM) de la provincia de Jujuy en relación al producto rotulado como "Caramelo líquido sabor a sandía; Caramelín Liquid Candy; marca Being; Cont. neto: 20 ml; Lote N° CH24A03; Fecha de elaboración: 11/01/2024 - Fecha de vencimiento: 10/01/2027; Manufacturado por: Guangdong Chuanghui Foodstuffs Co., LTD.; No. 22, 2nd Road, 1st Street, Xialu Industrial Zone, Guangdong, China; Importado por: empresa importadora Chandellex Rose S.R.L; Av. Shangai N° 2065, Zona Villa Bolívar “D” El Alto, La Paz, Bolivia; SENASAG: 04-05-03-19-0213, NIT: 376872020”, que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.

ANMAT caramelos prohibidos.jpg Los caramelos líquidos prohibidos son importados de Bolivia, pero son considerados ilegales

Luego de una extensa investigación, se comprobaron las irregularidades en el producto y por eso el organismo dispuso la prohibición de comercialización y venta.

En consecuencia, la ANMAT dispuso: “Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea, del producto: Caramelo líquido sabor a sandía; Caramelín Liquid Candy; marca Being; Manufacturado por: Guangdong Chuanghui Foodstuffs Co., LTD.; No. 22, 2nd Road, 1st Street, Xialu Industrial Zone, Guangdong, China; Importado por: empresa importadora Chandellez Rose S.R.L; Av. Shangai N° 2065, Zona Villa Bolívar D El Alto, La Paz, Bolivia; SENASAG: 04-05-03-19-0213, NIT: 376872020, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento; por carecer de registros sanitarios de establecimiento (RNE) y de producto (RNPA), resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.