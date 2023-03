La andinista y docente Laura Horta fue reconocida por la Legislatura tras su ascenso al Manaslu

Horta se desempeña como docente universitaria y, actualmente, es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Juan A. Maza. Es montañista y ha sido ganadora de la Cruz de Mérito Deportivo en los Premios Huarpe por ser “la primera mujer mendocina en hacer cumbre y sobrevivir al Manaslu, la octava montaña más alta del mundo”.

Laura Horta.jpg Laura Horta (en el medio) es decana de Educación en la Universidad Maza. En la foto junto a las diputadas radicales Giuliana Díaz y Evelin Pérez.

La distinción legislativa para Laura Horta

Giuliana Díaz destacó sentirse "identificada porque las dos somos mujeres y ocupamos lugares que son muy difíciles”, a lo que añadió que con el reconocimiento se busca "visibilizar el trabajo que hace ella, visibilizar el trabajo que hace la mujer, en contarle a Mendoza y al mundo lo que ha hecho, el gran esfuerzo, los desafíos. Laura es un ejemplo de vida, un ejemplo de mujer, de disciplina, me pone muy feliz haberla conocido”.

En el mismo sentido, manifestó estar "muy orgullosa, como mujer y como mendocina, en que Laura nos represente a nivel provincial y a nivel nacional en cuestiones de deporte y de género. Acá estamos las mujeres ayudándonos unas a otras, para poder ser reconocidas”.

A su turno, Laura agradeció a quienes hicieron posible su desempeño deportivo en septiembre del 2022. "Aquí está representado todo mi entorno querido”, dijo señalando a los presentes, entre quienes se encontraban familiares, colegas, preparadores físicos, y personas que han dado su apoyo psicológico y mental para el desafío que emprendió.

Laura-Horta.jpg Laura Horta fue ganadora de la Cruz de Mérito Deportivo en los Premios Huarpe de Mendoza.

“No se imaginan lo que significa para mí el hecho de saber que había gente que me apoyaba y que no me conocía”, sostuvo, y continuó: "El Manaslu ha significado mucho más que una cumbre, ha significado una decisión, una actitud que costó mucho. No era fácil darle un abrazo a mi familia al irme y no fue fácil cada día que viví, que me costó respirar, que me costaba estar en una carpa con sherpas que no conocía. No era favorable, teniendo un montón de temores en mi alma y en mi mente. La montaña estuvo con muchos inconvenientes. El 17% solamente hicimos cumbre”.

También mencionó que llevó varias banderas para poder dejarlas en la cima del Manaslu, y que como le permitieron que dejara solo una, optó por dejar la bandera argentina ya que considera que “estamos en momentos de tantas diferencias, grietas, enemistades; las mismas que hay en el Manaslu, pero que hay que cruzarlas para poder avanzar. Es una analogía con la vida misma”, ponderó.

himalaya laura horta.jpg Laura Horta, en lo más alto del Manaslu. Foto: Gentileza Laura Horta

En los fundamentos de la iniciativa, Díaz resaltó que "Laura es un gran ejemplo para todas aquellas personas que quieran hacer cumbre, no solamente en el ámbito de las altas montañas, sino también en la vida misma. Son esos importantes valores los que se desean destacar y distinguir a través del presente (proyecto), para que sean cada vez más quienes se animen a hacer cumbre en los distintos ámbitos de nuestra sociedad mendocina”.

