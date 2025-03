"No me lo esperaba en absoluto. Acababa de salir del trabajo y me dirigía a casa. Mientras tomaba el café, compré un billete solo por jugar un poco. Cuando vi la cantidad, no podía creerlo. Pregunté en la administración de lotería para confirmar y, efectivamente, era el ganador", relató al medio local Il Gazzettino.

Finalmente el ganador obtendrá alrededor de 450 mil dólares de los 520 mil iniciales, ya que en Italia la normativa establece que el 20% del premio debe ser retenido por el fisco.

Boleto Lotería.jpg El joven ahora planifica, con su esposa e hijo, comprar un auto o un hogar.

El albañil no pretende dejar su empleo

Albin Kryeziu no tiene intenciones de dejar su empleo en la construcción: "Seguiré trabajando como siempre, eso es seguro. Pero esta suma de dinero es una gran ayuda para una familia joven". Es que el joven afortunado está casado y tiene un hijo pequeño, por lo tanto, el premio representa un cambio significativo en su hogar y una estabilidad en su bolsillo.

El principal del joven y de su pareja es invertir, pero aún no deciden en qué: "Estoy empezando a hablar de ello con mi mujer. Tal vez compremos una casa nueva, quizá un coche. Es todo muy reciente, así que tenemos que pensarlo bien".

Mientras que muchos de los ganadores prefieren mantenerse en el anonimato, el flamante ganador decidió regresar al bar Gioca Tutto, donde adquirió el boleto, con sus amigos para agradecerle al dueño del establecimiento por el boleto ganador. Nicola Callegari, dueño del bar, expresó su alegría por el premio entregado: "Nos alegra mucho que haya ganado alguien de la comunidad, una persona trabajadora que realmente se lo merece".

La situación hizo recordar otro caso de un hombre que compró un boleto luego de ver perder a su equipo de fútbol americano y logró ganar 500 mil dólares.