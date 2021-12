https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXKiE_LpAAf%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADKlZCid8khdUZCfc4AY6KmPAzBQPDVIPWZAbBDHAZBRbH7w7dgu7zyWGNgfcZBjlaRVPHmEdQavpso3lUULrofAbMYhIRiZCNkL2irMvNheoUrDrMojqF52oCttc3QYqKD8cP87hwjc7BeJbkswOa4B3vOW2hPwZDZD View this post on Instagram A post shared by DulcesJN UNICA CUENTA (@joaquinn5084)

"Hola amigos, estuve pensando en lo que pasó en Twitter y decidí que voy a seguir, no voy a dejar que nada ni nadie fruste mi sueño y voy a darle para adelante", comenzó diciendo.

Y agregó: "Voy a darles un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo: luchen por lo que quieren y si yo soy fuerte, ustedes también lo son. Una discapacidad no los hace menos ni mas".

La mamá de Joaquín contó que sufrió agresiones

En un principió Raquel, la mamá de Joaquín Nahuel, dijo que iba a cerrar la cuenta de Twitter ya que lo trataron de "pastelero discapacitado" y que "su brazo no es lo único deformado". Sin embargo, por la infinidad de mensajes de apoyo que recibieron más los consejos de que no cierre la cuenta y aprenda a bloquear los malos comentarios y que solo le puedan hablar sus seguidores, decidió que él elegirá si sigue o no en esta red social.

"Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener tw. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que tw sea así pero es un nene y esto le está haciendo mal! Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar", escribió la mujer de 29 años.

Y agregó: "Le dijeron que sus tortas se quemaron como él, y empezó a preguntar si él es discapacitado? Si sus tortas son feas? Entre otras preguntas".

El jovencito pastelero se hizo conocido por vender sus tortas ya que tenía como objetivo juntar dinero para pagarse una compleja operación en Estados Unidos ya que hace unos años sufrió un accidente doméstico que le dejó el 25% del cuerpo quemado.