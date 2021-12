Joaquin-Nahuel-Damian-Betular-nene-de-las-tortas.jpg

En un principió Raquel, la mamá de Joaquín Nahuel, dijo que iba a cerrar la cuenta de Twitter ya que lo trataron de "pastelero discapacitado" y que "su brazo no es lo único deformado". Sin embargo, por la infinidad de mensajes de apoyo que recibieron más los consejos de que no cierre la cuenta y aprenda a bloquear los malos comentarios y que solo le puedan hablar sus seguidores, decidió que él elegirá si sigue o no en esta red social.

"Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener tw. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que tw sea así pero es un nene y esto le está haciendo mal! Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar", escribió la mujer de 29 años.

Y agregó: "Le dijeron que sus tortas se quemaron como él, y empezó a preguntar si él es discapacitado? Si sus tortas son feas? Entre otras preguntas".

Gracias a la ayuda de los seguidores del pequeño pastelero Raquel contó que bloqueó y silenció a los que atacaban a su hijo y que "ahora queda en Joaco si quiere seguir acá o no". Además comentó que ella no le maneja sus cuentas en las redes sociales, solamente les revisa los mensajes que le envían.

"Ya bloqueé y silencié a todos ! Ahora queda en Joaco si quiere seguir acá o no!!! Y para los que dicen que yo le manejo la cuenta no es así! Él maneja sus cuentas yo solo reviso mensajes ! Gracias a todos!!!!", tuitéo.

Joaquín utiliza sus redes sociales para mostrar constantemente los trabajos realizados y agradece la ayuda que recibe de parte de sus seguidores. Su sueño es ser pastelero profesional y poder dedicarse al oficio que tanto ama.