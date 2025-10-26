Javier Milei y una parada sorpresiva antes de ir a votar: por qué frenó en una estación de servicio

milei, elecciones Milei y su comitiva frenaron en una estación de servicio antes de votar.

Pasadas las 11, Milei emitió su voto y se retiró a la residencia de Olivos, donde seguirá de cerca el desarrollo electoral que culminará en el Hotel Libertador, donde está situado el búnker oficialista.

Tras el episodio, desde Presidencia aclararon que los autos no frenaron en la estación de servicio para cargar combustible, sino para coordinar el operativo de custodia previo a la llegada del mandatario al establecimiento educativo.

milei, voto Milei se retiró sin dar declaraciones a la prensa.

Luego de votar, Milei se retiró sin dar declaraciones a la prensa, en algo que muchos definen como una cábala para obtener un resultado positivo.

El blooper de la mamá de Milei en las elecciones

Los padres de Javier Milei se presentaron a votar en el Instituto Pedro Poveda, ubicado en la calle Agustín Álvarez al 1400. Sin embargo, la mamá del presidente protagonizó un blooper.

Al llegar al establecimiento, Alicia se dio cuenta de que había llevado la licencia de conducir, en lugar de su DNI. Por lo tanto, tuvo que volver a buscarlo. Finalmente, ambos volvieron a la escuela y emitieron su voto.