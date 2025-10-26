Inicio Sociedad Javier Milei
Javier Milei y una parada sorpresiva antes de ir a votar: por qué frenó en una estación de servicio

Milei emitió su voto en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional y se retiró sin dar declaraciones. La sorpresiva parada que es tendencia estas elecciones

Por UNO
Javier Milei y su comitiva realizaron una inesperada parada antes de votar.

Sin hablar con la prensa, el presidente Javier Milei emitió su voto este domingo por la mañana en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en el barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, un momento inesperado se vivió previo a la emisión del sufragio del mandatario, cuando su comitiva frenó sorpresivamente en una estación de servicio sobre la Avenida Libertador. Esto es marcado hasta ahora como uno de los momentos de estas elecciones.

Javier Milei emitió su voto pasadas las 11.

Javier Milei y una inesperada parada antes de votar

A minutos de que Javier Milei se presentara a votar en la sede de la mencionada Universidad, pudo verse como todo su equipo frenó inesperadamente y por algunos minutos en una estación de servicio ubicada en Palermo.

Milei y su comitiva frenaron en una estación de servicio antes de votar.

Pasadas las 11, Milei emitió su voto y se retiró a la residencia de Olivos, donde seguirá de cerca el desarrollo electoral que culminará en el Hotel Libertador, donde está situado el búnker oficialista.

Tras el episodio, desde Presidencia aclararon que los autos no frenaron en la estación de servicio para cargar combustible, sino para coordinar el operativo de custodia previo a la llegada del mandatario al establecimiento educativo.

Milei se retiró sin dar declaraciones a la prensa.

Luego de votar, Milei se retiró sin dar declaraciones a la prensa, en algo que muchos definen como una cábala para obtener un resultado positivo.

El blooper de la mamá de Milei en las elecciones

Los padres de Javier Milei se presentaron a votar en el Instituto Pedro Poveda, ubicado en la calle Agustín Álvarez al 1400. Sin embargo, la mamá del presidente protagonizó un blooper.

Al llegar al establecimiento, Alicia se dio cuenta de que había llevado la licencia de conducir, en lugar de su DNI. Por lo tanto, tuvo que volver a buscarlo. Finalmente, ambos volvieron a la escuela y emitieron su voto.

