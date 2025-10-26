Sin hablar con la prensa, el presidente Javier Milei emitió su voto este domingo por la mañana en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en el barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Javier Milei y una parada sorpresiva antes de ir a votar: por qué frenó en una estación de servicio
Milei emitió su voto en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional y se retiró sin dar declaraciones. La sorpresiva parada que es tendencia estas elecciones
Sin embargo, un momento inesperado se vivió previo a la emisión del sufragio del mandatario, cuando su comitiva frenó sorpresivamente en una estación de servicio sobre la Avenida Libertador. Esto es marcado hasta ahora como uno de los momentos de estas elecciones.
Javier Milei y una inesperada parada antes de votar
A minutos de que Javier Milei se presentara a votar en la sede de la mencionada Universidad, pudo verse como todo su equipo frenó inesperadamente y por algunos minutos en una estación de servicio ubicada en Palermo.
Pasadas las 11, Milei emitió su voto y se retiró a la residencia de Olivos, donde seguirá de cerca el desarrollo electoral que culminará en el Hotel Libertador, donde está situado el búnker oficialista.
Tras el episodio, desde Presidencia aclararon que los autos no frenaron en la estación de servicio para cargar combustible, sino para coordinar el operativo de custodia previo a la llegada del mandatario al establecimiento educativo.
Luego de votar, Milei se retiró sin dar declaraciones a la prensa, en algo que muchos definen como una cábala para obtener un resultado positivo.
El blooper de la mamá de Milei en las elecciones
Los padres de Javier Milei se presentaron a votar en el Instituto Pedro Poveda, ubicado en la calle Agustín Álvarez al 1400. Sin embargo, la mamá del presidente protagonizó un blooper.
Al llegar al establecimiento, Alicia se dio cuenta de que había llevado la licencia de conducir, en lugar de su DNI. Por lo tanto, tuvo que volver a buscarlo. Finalmente, ambos volvieron a la escuela y emitieron su voto.