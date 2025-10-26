La mamá de Milei protagonizó un divertido incidente al votar: olvidó su DNI y tuvo que regresar

Sin embargo, la confusión duró poco: quienes habían despertado tanta expectativa eran, en realidad, los padres del presidente. La pareja estaba lista para votar, pero la jornada comenzó con un divertido contratiempo que no opacó su intención de cumplir con el deber cívico.

Madre de Milei Así vivieron las elecciones los padres de Milei

La mamá de Milei protagonizó un divertido momento al votar: olvidó su DNI y tuvo que regresar a buscarlo

Alicia y Norberto Milei llegaron al Instituto Pedro Poveda, esta vez sin sus hijos, quienes los habían acompañado en elecciones anteriores. La pareja descendió de la camioneta lista para cumplir con su deber cívico, pero en el camino Alicia notó que no tenía su documento y tuvo que volver a casa a buscarlo.