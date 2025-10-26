Este domingo por la mañana, en el marco de las elecciones, los padres de Javier y Karina Milei se acercaron a una escuela de Vicente López para votar. Minutos antes de las diez, la fuerte presencia de seguridad llamó la atención de los medios apostados en el lugar, que inicialmente pensaron que se trataba de la llegada de la secretaria general de la Presidencia.
La mamá de Milei protagonizó un divertido incidente al votar: olvidó su DNI y tuvo que regresar
Sin embargo, la confusión duró poco: quienes habían despertado tanta expectativa eran, en realidad, los padres del presidente. La pareja estaba lista para votar, pero la jornada comenzó con un divertido contratiempo que no opacó su intención de cumplir con el deber cívico.
Alicia y Norberto Milei llegaron al Instituto Pedro Poveda, esta vez sin sus hijos, quienes los habían acompañado en elecciones anteriores. La pareja descendió de la camioneta lista para cumplir con su deber cívico, pero en el camino Alicia notó que no tenía su documento y tuvo que volver a casa a buscarlo.
Mientras tanto, Norberto ingresó al establecimiento y emitió su voto con normalidad. Minutos más tarde, Alicia regresó con DNI en mano y también pudo votar, cerrando el episodio.
Como siguió la votación luego del accidente
Al salir de la institución, Alicia Milei dio breves declaraciones. Al ser consultada sobre cuánto le llevó todo el proceso, dijo que fue rápido y contó sobre su error: “Traje la licencia de conducir”, explicó. Segundos después, se retiró del lugar junto a su esposo, que la esperaba en la camioneta.
Media hora después de que lo hicieran sus padres, el presidente Javier Milei llegó a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio porteño de Almagro, para votar. Lo acompañó su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, cerrando así la jornada electoral familiar.