Italia: se derrumbó un puente que atraía a miles de parejas todos los años

La costa de Italia perdió uno de sus monumentos más icónicos tras un fuerte temporal en la región de Apulia. El Arco de los Enamorados, una formación de piedra caliza situada en Melendugno, sucumbió ante el oleaje durante la jornada de San Valentín. Las autoridades locales confirmaron que la estructura se transformó en escombros debido a la erosión acelerada. Este hito geológico formaba parte de los Faraglioni di Sant’Andrea y atraía al turismo internacional durante todo el año.
El derrumbe ocurrió durante una noche de invierno, lo que evitó tragedias personales en la zona. Si el desprendimiento sucediera en temporada alta, el riesgo para los bañistas resultaría extremo. Expertos geólogos señalaron que la mitad del litoral de la región padece procesos de erosión severos. La combinación de vientos intensos y lluvias torrenciales debilitó la base de la roca hasta su caída definitiva.
El impacto del clima en el océano
Las marejadas registradas en el océano durante los últimos meses desgastaron la piedra de manera irreversible. El aumento de la temperatura en el Mediterráneo potenció los fenómenos meteorológicos que golpearon la costa sur. Los daños económicos en la infraestructura costera superaron los mil millones de dólares tras los recientes temporales. La falta de inversión en proyectos de conservación impidió realizar obras para reforzar los acantilados de la zona.
La desaparición de esta joya natural afecta el itinerario de miles de parejas que visitaban el sitio cada temporada. Según las leyendas de la zona, besar a un compañero bajo el arco garantizaba amor eterno y prosperidad. El lugar funcionaba como escenario para propuestas de matrimonio y celebraciones románticas frente al mar. La caída del arco elimina un símbolo cultural fundamental para la identidad de Salento.
Los planes para proteger el litoral no avanzaron a tiempo debido a la escasez de recursos financieros. Las parejas que buscaban este rincón emblemático ahora encuentran únicamente restos de roca sumergidos bajo el agua. La naturaleza borró en pocas horas una estructura que tardó siglos en formarse mediante procesos erosivos naturales. Este suceso resalta la fragilidad de los monumentos costeros frente a la crisis climática actual.