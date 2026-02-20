Italia: se derrumbó un puente que atraía a miles de parejas todos los años

El derrumbe ocurrió durante una noche de invierno, lo que evitó tragedias personales en la zona. Si el desprendimiento sucediera en temporada alta, el riesgo para los bañistas resultaría extremo. Expertos geólogos señalaron que la mitad del litoral de la región padece procesos de erosión severos. La combinación de vientos intensos y lluvias torrenciales debilitó la base de la roca hasta su caída definitiva.

El impacto del clima en el océano

Las marejadas registradas en el océano durante los últimos meses desgastaron la piedra de manera irreversible. El aumento de la temperatura en el Mediterráneo potenció los fenómenos meteorológicos que golpearon la costa sur. Los daños económicos en la infraestructura costera superaron los mil millones de dólares tras los recientes temporales. La falta de inversión en proyectos de conservación impidió realizar obras para reforzar los acantilados de la zona.