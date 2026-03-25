Esquí: Goggia ganó el Super G y se llevó su primer Globo de Cristal

“Si querés ser una esquiadora completa de velocidad, tenés que ganar los globos tanto en Descenso como en Super G, y hoy finalmente lo hice”, dijo Goggia, que ya había ganado cuatro Globos de Descenso en su carrera. También destacó la regularidad que tuvo durante toda la temporada en Super G, donde siempre estuvo entre las mejores.

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Robinson, que era la única que podía pelearle matemáticamente el título, no pudo seguir el ritmo en la parte media del trazado y terminó 16ª en la carrera, quedándose finalmente con el segundo lugar en la clasificación de la disciplina. De todas formas, destacó el gran progreso respecto al año pasado.

El domingo también tuvo un momento emotivo: la eslovena Ilka Stuhec disputó su última carrera de Copa del Mundo y fue homenajeada en la llegada tras cruzar la meta en el puesto 18. Campeona del mundo de descenso en 2017 y 2019, cerró su carrera rodeada de aplausos y festejos en la zona de llegada.

Después de años siendo referencia en Descenso, ahora también domina el Super G y completa su colección de Globos de velocidad. En un circuito donde la regularidad vale tanto como las victorias, la italiana fue la más sólida de todo el año y terminó llevándose un título que buscó durante mucho tiempo. El esquí italiano vive un momento extraordinario y Goggia es, sin dudas, una de las grandes protagonistas de esta era de la Copa del Mundo.