Esquí: Goggia ganó el Super G y se llevó su primer Globo de Cristal

La velocista de Italia, Sofia Goggia, esquió como mejor sabe: al ataque, sin guardarse nada. En una pista rápida y abierta, muy de especialistas de velocidad, marcó el mejor tiempo y nadie pudo bajarla de la punta. Fue su tercera victoria de la temporada en Super G. Detrás terminaron la suiza Corinne Suter a 0.32 segundos y la alemana Kira Weidle-Winkelmann a 0.60, que logró su primer podio de Copa del Mundo en esta disciplina.
Goggia llegaba a la carrera con 63 puntos de ventaja sobre la neozelandesa Alice Robinson en la tabla de Super G, por lo que con terminar sexta ya le alcanzaba para asegurarse el Globo. Pero no especuló. Tuvo un arranque algo nervioso, incluso se abrió dos veces de la línea ideal, pero en el tramo medio hizo la diferencia y pasó a liderar la carrera con autoridad. En la llegada, ya con el Globo prácticamente asegurado, la emoción fue total: se tomó la cabeza con las manos y se largó a llorar.
“Si querés ser una esquiadora completa de velocidad, tenés que ganar los globos tanto en Descenso como en Super G, y hoy finalmente lo hice”, dijo Goggia, que ya había ganado cuatro Globos de Descenso en su carrera. También destacó la regularidad que tuvo durante toda la temporada en Super G, donde siempre estuvo entre las mejores.
Robinson, que era la única que podía pelearle matemáticamente el título, no pudo seguir el ritmo en la parte media del trazado y terminó 16ª en la carrera, quedándose finalmente con el segundo lugar en la clasificación de la disciplina. De todas formas, destacó el gran progreso respecto al año pasado.
El domingo también tuvo un momento emotivo: la eslovena Ilka Stuhec disputó su última carrera de Copa del Mundo y fue homenajeada en la llegada tras cruzar la meta en el puesto 18. Campeona del mundo de descenso en 2017 y 2019, cerró su carrera rodeada de aplausos y festejos en la zona de llegada.
Después de años siendo referencia en Descenso, ahora también domina el Super G y completa su colección de Globos de velocidad. En un circuito donde la regularidad vale tanto como las victorias, la italiana fue la más sólida de todo el año y terminó llevándose un título que buscó durante mucho tiempo. El esquí italiano vive un momento extraordinario y Goggia es, sin dudas, una de las grandes protagonistas de esta era de la Copa del Mundo.