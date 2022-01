Iris Aguilar advirtió que dos dosis no son suficientes contra la variante Ómicron

La funcionaria fue entrevistada en radio Nihuil. La primera reflexión que dejó fue que "habrán notado que en este segunda quincena de enero Mendoza está bastante poblada de mendocinos. En cambio, en la primera quincena tuvimos una altísima demanda de dosis de refuerzos al punto de que llegamos a un promedio de 26.000 por día. Ahora bajó la afluencia por dos razones: la primera es porque afortunadamente mucha gente salió de vacaciones y la segunda es que muchas familias tienen que guardar aislamiento. ¿Quién no tiene hoy Covid, o un conocido con Covid?"

Por eso, Aguilar se esperanzó en que "a partir de la próxima semana, cuando comience a regresar gente de las vacaciones, y ante la proximidad del año lectivo más la normalización de la actividad laboral, esperemos tener un repunte en la demanda de vacunas".

Seguidamente la profesional aportó: "Si tomamos en cuenta que estamos vacunando con terceras dosis a los mayores de 18 años, ya estamos entre el 42% y el 45% de inoculados. Es mucha gente, sí, pero falta. Los que están más atrasados son los de la franja etaria de 18 a 39 años, muchos de ellos por las vacaciones. A partir de los 40 estamos mejor".

El esquema completo de dos dosis da poca protección contra Ómicron pero es eficaz contra Delta. Por eso insistimos con darse la tercera dosis. Una vez que te la das, aumenta ostensiblemente tu protección

iris-aguilarjpg.jpg Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones de Mendoza.

La vacunación en Mendoza

Aguilar dio un detalle de cómo avanzó la campaña de vacunación en Mendoza.

Tras recordar que en la provincia se vacuna a los mayores de 3 años en adelante, indicó que ya el 89% recibió la primera dosis y el 74% la segunda. En los mayores de 50 años, los que tienen el esquema completo alcanzan al 96% y con una sola vacuna al 90%.

"Falta más -reiteró la profesional- porque mientras existan personas no vacunadas existen bolsones de susceptibles. Por eso hay que vacunar y vacunar. Los que tienen alguna duda sepan que todas la vacunas de que disponemos son eficaces y son responsables de que veamos una cantidad de contagios muchísimo mayor que en el inicio de la campaña pero que tengamos una tasa de letalidad mucho menor también".

"En todo el país predomina Ómicron -continuó y en cada variante hay que analizar, para decirlo con claridad, si mata más, si contagia más y si le escapa más a la vacuna. Bueno: Ómicron contagia más, produce menos muertes y escapa más a las vacunas. ¿Está claro porque necesitamos el refuerzo?"

El relajo del autocuidado

Otra advertencia que lanzó Iris es que "las medidas de autocuidado se han relejado. Se usa mal el barbijo y no se respeta el distanciamiento. La Organización Mundial de la Salud informó que los tapabocas de tela no son efectivos contra Ómicron. Es claro que mucha gente no tiene recurso para acceder a los barbijos quirúrgicos, pero por lo menos que los usen bien, no como tapaperas".

Cuidado con el sarampión

La jefa de Inmunizaciones puso énfasis en que se le preste atención al brote de sarampión. "Se han detectado casos en Brasil y ya no es como era antes cuando los viajes se hacían en barco. Ahora estamos a un avión de distancia. Entonces, si no tenemos la suficiente cantidad de gente vacunada, no solo vamos a tener casos importados, sino propios. Y el sarampión es de alta contagiosidad: de 10 personas, llega a 9".

Por lo explicado es que la funcionaria especificó que "es una enfermedad que puede tener complicaciones serias. Por lo tanto hay que vacunarse. Los más chicos siempre lo han hecho. En Mendoza hay buena adhesión de la población en edad pediátrica a los calendarios de vacunación. Pero queremos que se sumen los mayores".

Finalmente dijo: "Hacemos un llamamiento a los nacidos desde 1965 en adelante- Tienen que asistir a un centro de salud o al Vacunatorio Central y decir 'Me quiero vacunar contra el sarampión'. Le van a poner dos dosis separadas por cuatro semanas y quedará protegido de por vida. Es un trámite simple, gratuito y sin orden médica. El que no sabe si fue alguna vez vacunado, o no encuentra el carnet de cuando era niño, ante la duda que vaya y se vacune".