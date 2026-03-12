Instituciones para personas con discapacidad anunciaron cese de actividades porque están en quiebra

Atrasos en los pagos para discapacidad

Marcha discapacidad (1) La semana pasada hubo una manifestación frente a Incluir Salud, pero quienes atienden a las personas con discapacidad siguen sin respuestas.

La crisis alcanza a fundaciones, hogares y centros terapéuticos que trabajan con personas con discapacidad en distintas provincias. Según advirtieron desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la situación se agravó por la falta de pago de prestaciones ya realizadas y por el atraso en la actualización de los aranceles.

Las instituciones para personas con discapacidad sostienen que los valores actuales no alcanzan para cubrir los costos de funcionamiento. En ese contexto deben afrontar gastos de personal, transporte, alimentación e insumos mientras esperan pagos que, en muchos casos, llevan semanas o meses de demora.

Desde el Foro señalaron que esta situación pone en riesgo la continuidad de los servicios y afecta no solo a las instituciones, sino también a los trabajadores, a las familias y a las personas con discapacidad que dependen de esos apoyos de manera cotidiana.

El caso de la institución para personas con discapacidad Naranjito

La situación del centro El Naranjito refleja las dificultades que atraviesa el sector. Su director, Gustavo Kretschmar, confirmó a Diario UNO que la institución lleva 80 días sin recibir dinero por las prestaciones que brinda.

El establecimiento cuenta con unos 100 trabajadores y, ante la falta de ingresos, ya tuvo que recurrir a más de 15 préstamos para poder sostener su funcionamiento. El último fue por 250 millones de pesos, utilizado para pagar sueldos y aguinaldos en diciembre.

Kretschmar explicó que la expectativa era que, después del receso de verano, la situación comenzara a normalizarse. Sin embargo, eso no ocurrió y los pagos siguen sin llegar.

Como consecuencia, la institución todavía adeuda los salarios de enero y febrero a su personal. “La situación ya es caótica”, describió el director, quien advirtió que muchos centros están siendo empujados a una situación límite.

Reclamos y gestiones para que se cumpla la emergencia en Mendoza

El reclamo también se trasladó a organismos nacionales. Durante la mañana de este miércoles, integrantes de la institución "Nuestro Lugar" se acercaron a la sede de PAMI en Mendoza para plantear la situación.

Allí fueron recibidos por el director local del organismo, David Litvinchuk, quien les indicó que la situación se iba a normalizar. Sin embargo, desde las instituciones sostienen que los tiempos administrativos no alcanzan frente a la urgencia financiera que atraviesan.

La semana pasada, además, organizaciones del sector realizaron una manifestación frente a la sede de Incluir Salud para reclamar la regularización de los pagos.

Cese de actividades para visibilizar la crisis

Discapacidad Pami David Litvinchuk, director de PAMI Mendoza, atendió a gente del centro "Nuestro Lugar" y le prometió soluciones. Foto: Matías Pascualetti

Ante la falta de respuestas, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a un cese de actividades para el viernes 13, el miércoles 18 y el jueves 19 de marzo.

La medida será anunciada formalmente este jueves en una conferencia de prensa que se realizará en la sede de THADI, una de las instituciones referentes en la atención de personas con discapacidad en Mendoza.

Según explicaron desde el foro, el objetivo es visibilizar la crisis que atraviesa el sector y reclamar soluciones urgentes para garantizar la continuidad de las prestaciones.

En el comunicado difundido por la organización, advirtieron que las instituciones vienen sosteniendo su trabajo en condiciones cada vez más difíciles. “Esta situación pone en riesgo la continuidad de las prestaciones y afecta de manera directa a las personas con discapacidad que dependen de estos servicios”, señalaron.

En Mendoza, además, las entidades solicitarán al directorio de OSEP que avance en el reconocimiento del 100% de los valores de las prestaciones, para darle viabilidad al sistema en Mendoza.

Mientras tanto, los centros siguen funcionando con recursos cada vez más limitados y con la incertidumbre sobre cuándo se normalizarán los pagos. Para muchas instituciones para personas con discapacidad, la situación ya llegó a un punto límite.