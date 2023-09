Inscripciones salita de 4. Ciclo lectivo 2024 1.jpg Desde la DGE afirmaron que hay 27.000 bancos para 24.000 nuevos ingresantes. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Orelogio llamó a las familias a no hacer filas para entregar los papeles de inscripción, "porque estamos sobrados en vacantes. En promedio tenemos unas 27.000 para un promedio de 24.000 nuevos estudiantes que ingresan al sistema".

La funcionaria recalcó que el hecho de que haya lugares disponibles en las salitas de 4, porque hay mejor infraestructura, "no quiere decir que haya escuelas donde no hay cupos limitados. Hay jardincitos que tienen más demanda, sobre todo los que están en la zona urbana".

Del 9 al 11 de octubre se llevará adelante el llamado para los nuevos ingresantes que no tienen familiares en el sistema. Tras la inscripción, cada escuela se comunicará con los postulantes para informarles cuál es el destino.

Qué documentación llevar a la inscripción

DNI del niño o niña, original y copia.

Partida de nacimiento.

Para estudiantes con discapacidad: certificado único de discapacidad (CUD) o certificado del médico especialista

Si el niño o niña no posee DNI, se dejará constancia y será elevada la información siguiendo la vía jerárquica correspondiente

Qué ocurre si los padres no tienen el DNI del niño

La subsecretaria de Educación enfatizó que en el caso de que los nenes no cuenten con DNI, no es un motivo para que no accedan al banco.

"Luego de las inscripciones vamos a hacer un estudio porque los niños que ingresan en 2024, son los chicos que nacieron entre el 2019 y el 2020 y por haberse dado en medio del contexto de la pandemia, hay papás que no los han inscripto. Acá los vamos a recibir y además vamos a orientar a las familias para que les hagan su DNI", aclaró Orelogio.

