Inicio de clases: cuánto cuestan los útiles escolares en Mendoza

Dijo que hay mochilas que parten desde $800 y las más caras de $8 mil, con o sin ruedas, auque sostuvo que promedio tienen un valor de $3.500.

Lo mismo ocurre con las cartucheras, de las que hay una gran variedad de modelos y valores, que empiezan desde $100 hasta $1.500 dependiendo del tamaño, marca y calidad.

Pero Fernández estimó que estos dos productos serán los que menos se venderán, ya que como no hubo presencialidad, los chicos no le dieron el uso habitual a las mochilas y cartucheras, que prácticamente no las sacaron de las casas.

Además, adelantó que muchos proveedores anticiparon que en febrero tendrán aumentos de entre el 10 o 15%. Por este incremento y por la pandemia, Fernández recomendó que quienes tengan la lista y estén decididos a comprar, lo hagan cuanto antes, ya que este año no podrán ingresar todos los clientes que vayan a último momento, como suele ocurrir.

“En los locales puede ingresar una persona cada 15 metros cuadrados, y cuando empiezan las clases siempre hay mucha gente, pero este año no va a poder ser así, y van a tener que esperar afuera”, sostuvo el empresario.

Con el 2020 en pandemia, Fernández dijo que hasta el 15 de marzo vendieron muy bien, pero con la cuarentena se paralizó todo y durante el año vendieron especialmente artículos de escritura, adhesivos, témperas y plastilina, pero que desde abril y hasta fin de año las ventas no superaron el 30 o 40% de un año normal.

Estas son las canastas que maneja la cámara de librerías de Mendoza:

Canasta 1:

- Cuaderno económico por 24 hojas (2) $69

- Cuaderno económico por 48 hojas $55,25

- Cuaderno económico por 42 hojas $138

- Repuesto hojas Miguel Angel Color x 6 $51,75

- Repuesto hojas Miguel Angel Blanco x8 $43,75

- Fibra Esco x10 $115,50

- Lapiz Simball x12 $ 86,50

-Adheviso x 30 ml. $50

- Regla Geoflex 20 cm. $52,50

- Tijera Esco $64,50

- Plastilina x 10 $120

- Acuarelas Filgo x 12 $115,50

- Témpera Maped 250 gramos $135

- Sacapuntas $13

- Goma Esco Lápiz $21,75

- Papel Glacé x 10 $10

- Papel Gaclé Metalizado x 10 $20

- Lápiz Filgo largo x 12 $157,5

-Lápiz Negro (2) $23,50

- Mochila importada $845

TOTAL: $2.188

Canasta 2:

- Témpera Maped 250 gramos $135

- Lápiz Cera Faber x 12 $90,50

- Lápiz Faber largo x12 más 3 piel $350

- Fibra Giotto x 10 $200

- Cuaderno económico por 24 hojas (2) $34,50

- Cuaderno económico por 48 hojas $55,25

- Cuaderno Triunfante por 50 hojas $241

- Repuesto Miguel Angel color x 6 $51,75

- Repuesto Miguel Angel blanco x8 $43,75

- Acuarela Ezco x 12 $115,50

- Plastilina Giotto x12 $125

- Papel Glacé x 10 $10

- Papel Glacé x10 $20

- Adhesivo Voligoma $75

- Tijera Maped $145

- Sacapunta Maped $66

- Goma Maped $51,25

- Lápiz Bic Evolution $20

- Mochila $1.800

- Regla Geo flex 20 cm. $52,50

- Repuesto hojas Miguel Angel Color x 6 $

TOTAL: $3.788