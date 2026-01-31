India enfrenta un brote del virus Nipah que preocupa al mundo: qué se sabe y por qué alarma a los expertos

El Nipah es un virus zoonótico transmitido por murciélagos frugívoros, alimentos contaminados o contacto directo entre personas. Su período de incubación va de cinco a catorce días y puede evolucionar rápidamente hacia una enfermedad respiratoria y neurológica grave. En los casos más severos, los pacientes pueden caer en coma en 24 a 48 horas.

murciélagos Nipah es un virus zoonótico transmitido por murciélagos frugívoros.

La tasa de letalidad estimada oscila entre el 40 % y el 75 %, según especialistas en epidemiología.

Brotes previos y el riesgo sanitario en la región

El virus Nipah ha provocado brotes desde 1998 en Malasia, Singapur, Filipinas, Bangladesh e India. En este último país, Kerala es considerada una de las zonas de mayor riesgo, con decenas de muertes desde 2018.

La OMS señala que los contagios suelen estar vinculados al consumo de savia de palma contaminada, al contacto con secreciones de personas infectadas y al cuidado de pacientes. En el brote actual, ambos casos confirmados corresponden a trabajadores de la salud, lo que sugiere una posible transmisión hospitalaria.

Aún no existe una vacuna aprobada. Ensayos clínicos avanzan en Bangladesh, mientras que tratamientos antivirales como Ribavirina o Remdesivir han mostrado resultados limitados.

Cómo se intenta frenar la enfermedad y qué recomiendan los expertos

Tailandia, Indonesia, Nepal y Malasia reforzaron controles en aeropuertos con escáneres térmicos y formularios sanitarios. China, sin casos confirmados, advierte sobre riesgos de importación.

Los especialistas recomiendan medidas básicas:

Higiene frecuente.

Buena ventilación.

Evitar multitudes.

Quedarse en casa ante síntomas.

Buscar atención médica temprana.

La OMS también aconseja lavar y pelar frutas, descartar alimentos con señales de mordeduras y usar protección al manipular animales o pacientes infectados.

El brote en India recuerda que, incluso sin convertirse en pandemia, un virus puede alterar rutinas, tensar sistemas sanitarios y exponer desigualdades en el acceso a cuidados. La prevención sigue siendo la herramienta más poderosa.