Inauguró el centro comercial para feriantes que sufrieron pérdidas en el incendio del persa

El incendio, del que ya pasaron casi 4 meses, causo daños en los mercados: El Gigante y la Feria Persa Mendoza. Este último sufrió perdidas totales, por lo que sus ocupantes que continuaron comeriando en la vereda fueron emplazados a buscar nuevos sitios para ofrecer sus mercaderías.

ulpiano suarez centro comercial persas.jpg

Apertura del nuevo centro comercial

El intendente Ulpiano Suarez participó de la apertura y recorrió las instalaciones junto con los dueños del espacio, Karim y Martín Hadid, y funcionarios municipales.

"Estas acciones dignifican el trabajo de los feriantes, ya que muchos de ellos, a través de un permiso excepcional y provisorio atendiendo la urgencia que provocó el siniestro, se vieron en la necesidad de seguir realizando la venta de sus productos de forma callejera. Ahora, luego de un este esfuerzo conjunto, lo pueden hacer dentro de un local, generando más empleo y aportando al crecimiento de ese sector de la Ciudad", expresó el intendente.

Por su parte, Oriana una de las comerciantes que está al frente de un negocio de accesorios para uñas y maquillaje se refirió a su nuevo puesto de trabajo: "Es una mezcla de sensaciones, pero estamos muy felices por este nuevo comienzo. Queremos agradecerle al municipio que nos brindó un subsidio y que también nos hizo el contacto con el dueño de estos locales".

"Fue un poco duro todo este tiempo, yo no estuve vendiendo en la vereda como muchos de los que están acá, me pude manejar de otra manera, pero no hay como volver a tener un local. Tenemos las mejores expectativas para lo que viene”, finalizó la feriante.

