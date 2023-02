"Sentí un ruido en el interior de la persiana, abrí la puerta y me encontré con el humo. Por eso llamé a los bomberos, pero tardaron como media hora en llegar", dijo el Luis, el cuidador que contactó a las autoridades. "Estaba todo oscuro, así que no pude ver cuál pudo ser la causa de las llamas. Como no había luz, no nos dio tiempo a casi nada", explicó a Matías Pascualetti, de Radio Nihuil.

Se estima que el siniestro empezó entre las tres y las cuatro de la madrugada. Según explicaron desde Capital, ahora deberá estudiarse cómo queda la estructura de los pasillos para saber cuándo podrá reabrir sus puertas y si hay o no peligro de derrumbe. Los propietarios ya dijeron que creen haber perdido todo.

Noticia en desarrollo.