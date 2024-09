¡Igualitos!, conoce a Sean, el único hijo del actor Michael Keaton

¿A qué se dedica el hijo de Michael Keaton?

Sean Douglas, quien nació como fruto de la relación de Keaton con su ex esposa Caroline McWilliams es compositor y productor discográfico. El joven está casado y tiene dos hijos.

Michael Keaton.jpg Michael Keaton y su hijo Sean.

Sean ganó un Grammy por la canción "Cuz I Love You" de Lizzo y creó canciones como "Talk Dirty" de Jason Derulo, "Sledgehammer" de Fifth Harmony, "Ghosttown" de Madonna y "Heart Attack" de Demi Lovato.

Al principio me parecía raro el hecho de no haber tenido más hijos, sobre todo teniendo que cuenta de que venía de una familia tan grande. Me hubiera gustado ampliar la familia pero hablando con Sean, me dijo que le gustaba ser hijo único, que no tenía que preocuparme”, dijo Keaton cuando le consultaron si le hubiera gustado tener más hijos.

El amor de Michael por su hijo Sean es tan inmenso que el actor no tiene miedo en demostrarlo. Cuando ganó su Globo de Oro por la película "Birdman", el actor se lo dedicó: "Es amable, inteligente, divertido, talentoso, considerado, atento… ¿Dije amable?. También resulta ser mi hijo, Sean. Te amo con todo mi corazón, amigo".

¿Michael Keaton se cambiará el nombre?

El verdadero nombre del actor es Michael Douglas, pero cuando comenzó a actuar se dio cuenta de que no tenía éxito por una razón: ya había un artista con su mismo nombre, estamos hablando de Michael Douglas, el hijo de Kirk Douglas, y el actual esposo de Catherine Zeta Jones.

Es por ello que el protagonista de "Spotlight" decidió cambiarse el apellido. Sin embargo ahora dice que le gustaría comenzar a realizar producciones con su verdadero nombre.