El horóscopo maya es una antigua práctica basada en el calendario tzolkin, que consiste en 260 días divididos en ciclos de 13 días, cada uno representado por un signo o animal sagrado. Estos 13 nativos zodiacales son símbolos poderosos que los mayas creían que influían en las características y destinos de las personas nacidas bajo su signo astral. Y a partir de ellas, elaboraban estas predicciones.
Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy lunes 11 de agosto de 2025.
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): comienzas la semana con una energía que te invita a organizar tus prioridades con firmeza y serenidad. Podrás avanzar si evitas la dispersión y te enfocas en lo verdaderamente importante. La paciencia en las relaciones cercanas será clave para mantener la armonía. No dudes en tomar un momento para conectar con tu intuición antes de decidir. La constancia hoy se refleja en resultados sólidos
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): este lunes es ideal para poner en marcha ideas creativas y romper con la rutina. Tu espontaneidad puede abrir puertas inesperadas si confías en tu instinto. En lo social, la sinceridad será valorada y generará conexiones profundas. Evita la impaciencia ante obstáculos menores. La alegría que transmites puede contagiar a quienes te rodean
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): la visión clara y estratégica marcará tu día, permitiéndote planificar con efectividad. No temas ajustar tus planes si las circunstancias lo requieren; la flexibilidad te dará ventaja. Un momento de introspección te ayudará a alinear tus acciones con tus valores. La comunicación será más efectiva si escuchas activamente antes de hablar. La calma interior te fortalece
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): tu determinación y coraje se ponen en evidencia para superar desafíos presentes. Evita confrontaciones innecesarias, optando por la diplomacia y el respeto. La conexión con tus emociones te permitirá tomar decisiones más conscientes. Una pausa para cuidar tu cuerpo revitalizará tu energía. El equilibrio entre fuerza y suavidad será tu mejor aliado
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): la inteligencia emocional te guía para manejar situaciones con tacto y claridad. Evita caer en la rigidez y mantén una actitud abierta a nuevas perspectivas. En lo cotidiano, simplificar tus tareas facilitará el logro de objetivos. Un gesto de empatía fortalecerá relaciones importantes. La armonía comienza en la aceptación
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): la introspección profunda te permitirá conectar con tus verdaderas necesidades y deseos. No te apresures a actuar; algunas respuestas llegarán con el tiempo y la paciencia. Cuida tu bienestar físico y emocional como base para tus proyectos. Un espacio de silencio te brindará claridad mental. La transformación interna se nutre del auto-cuidado
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): este lunes puede ser muy productivo si combinas disciplina y entusiasmo. La organización será clave para avanzar en tus metas sin agotarte. Un apoyo inesperado puede facilitar la resolución de un problema. En lo emocional, mantén una actitud positiva y evita dramatismos. La constancia es la llave para alcanzar el éxito
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): la paciencia y la perseverancia serán tus mejores aliados para comenzar la semana. Respeta tus tiempos y no te dejes llevar por la prisa externa. Un momento de conexión con la naturaleza te ayudará a mantener la calma. La estabilidad se construye con pequeños pasos firmes. Hoy, la serenidad interior marcará la diferencia
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): el día invita a la honestidad emocional y a la expresión auténtica. Compartir tus sentimientos con personas de confianza puede traer alivio y comprensión. La creatividad será un canal para liberar tensiones. No descuides tu bienestar y busca momentos para el autocuidado. El equilibrio emocional fortalece tus relaciones
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): hoy podrás soltar viejos patrones que limitan tu crecimiento. La aceptación y la compasión contigo mismo facilitarán la integración de cambios. En lo laboral y personal, la paciencia te ayudará a manejar desafíos con sabiduría. Un momento de introspección te permitirá clarificar tus prioridades. La fuerza verdadera nace desde la humildad
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la sensibilidad y la conexión con lo bello te acompañan en este inicio de semana. Compartir momentos de calidad con seres queridos renovará tu energía. Evita sobrecargarte con preocupaciones ajenas. La gratitud te abrirá puertas hacia la alegría. Encontrarás en lo sencillo grandes motivos para sonreír
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): tu sabiduría interior te guiará para ver más allá de lo superficial. La paciencia y la reflexión serán esenciales para comprender situaciones complejas. Evita decisiones impulsivas y confía en tu intuición. Un gesto amable puede transformar una relación. La calma será tu mayor fortaleza
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): la autenticidad será tu mayor herramienta para brillar hoy. Expresar tu creatividad desde la libertad y la alegría atraerá nuevas oportunidades. Evita compararte con los demás y celebra tu progreso personal. Un tiempo de descanso y contemplación te renovará. Tu luz interior resplandece cuando actúas con el corazón.