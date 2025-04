Horóscopo chino: los 3 animales que enfrentarán desafíos en la semana de la Cabra de Fuego

Según el horóscopo chino, durante la semana de la Cabra de Fuego, tres animales zodiacales en particular tendrán que enfrentar ciertas pruebas. Estos signos chinos tienden a imponerse con su energía, pero ahora deberán adaptarse a un terreno emocional que no dominan con tanta facilidad. Las reacciones desmedidas, los impulsos no pensados o el orgullo podrían convertirse en sus principales desafíos. Para avanzar, tendrán que ajustar su mirada y tomar decisiones desde un lugar más introspectivo.