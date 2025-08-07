El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Gallo de Tierra Yin, aportando una energía introspectiva, meticulosa y práctica que combina la observación detallada del Gallo con la estabilidad y paciencia de la Tierra Yin. Este día invita a la reflexión profunda, la organización metódica y la consolidación de proyectos con calma y precisión. Es un momento propicio para evaluar avances y ajustar planes con serenidad, evitando la impulsividad y la dispersión. La jornada favorece actividades que requieran concentración, análisis y dedicación cuidadosa. Se recomienda buscar el equilibrio entre la acción y el descanso para mantener el bienestar general.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este viernes para los 12 signos en el día del Gallo de Tierra