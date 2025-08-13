El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Conejo de Madera Yin, ofreciendo una energía suave, creativa y muy receptiva que combina la delicadeza del Conejo con la flexibilidad y sensibilidad de la Madera Yin. Esta jornada invita a la reflexión, al cuidado de las relaciones personales y a avanzar con calma y paciencia en proyectos artísticos o intelectuales. Es un momento propicio para cultivar la armonía interior y evitar confrontaciones o prisas innecesarias. Se recomienda dedicarse a actividades que fomenten la paz y la creatividad, así como evitar decisiones impulsivas. La energía del día favorece la diplomacia y la empatía para lograr resultados positivos.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este jueves para los 12 signos en el día del Conejo de Madera