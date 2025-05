Historia, secretos y actualidad del cónclave papal según un experto mendocino en Derecho Canónico

Durante los primeros siglos, los papas eran elegidos por el pueblo cristiano y el clero local. Más adelante, ese poder pasó a manos de las familias nobles más influyentes, hasta que, en el siglo XI, el papa Nicolás II instituyó que solo los cardenales podrían elegir al nuevo Pontífice. Así nació el Colegio Cardenalicio tal como se lo conoce hoy.

El origen del cónclave —que significa “con llave”— es aún más revelador. En 1268, tras la muerte de Clemente IV en la ciudad italiana de Viterbo, los cardenales se reunieron para elegir al sucesor. Pero las divisiones internas y las presiones de las potencias europeas impidieron cualquier acuerdo. La votación se prolongó durante tres años, con reuniones interrumpidas por largos regresos a sus lugares de origen.

El hartazgo popular fue tal que el prefecto de la ciudad, Raneri Gatti, y el podestá Alberto de Montebono, encerraron a los cardenales en el Palacio Papal, les redujeron las raciones de comida y hasta les quitaron el techo, obligándolos a deliberar a la intemperie. Recién así, en 1271, eligieron a Tebaldo Visconti, quien asumió como Gregorio X.

“Desde entonces, el encierro se volvió obligatorio para evitar manipulaciones y acelerar el proceso”, explicó Day.

cónclave 1.png

El secreto del cónclave para evitar presiones

Si bien el derecho de veto formal fue abolido en 1903, Day explicó que los cardenales aún hoy son objeto de presiones de diversos actores de poder. “Hasta principios del siglo XX, los monarcas podían ejercer el Ius Exclusivae, un derecho de exclusión que les permitía vetar candidatos papales”, recordó.

El secreto del cónclave no es solo litúrgico: es un resguardo práctico. Los cardenales son aislados para proteger su discernimiento. “No hay señal de celular, se tapan las ventanas cercanas, se apagan las redes electrónicas. Se busca silencio interior y exterior”, detalló el sacerdote.

El objetivo es garantizar que el nuevo Papa sea elegido con libertad de conciencia y sin interferencias externas. Por eso el proceso es cerrado, riguroso y revestido de solemnidad.

Captura de pantalla 2025-05-03 102305.png

Para el sacerdote, la Iglesia continuará la línea de Francisco

Acerca del costado si se quiere político de la elección, Day reflexiono sobre las cualidades del nuevo Papa. Algunas de las preguntas que surgieron en la conversación fueron "¿Habrá un “nuevo Francisco”? ¿Se romperá con su estilo pastoral inclusivo y enfocado en los marginados?". Para Horacio Day, la respuesta hay que buscarla en la transformación de la Iglesia Católica.

“La figura de Francisco no fue la de un héroe solitario. Él no fue un francotirador que actuó por cuenta propia, sino el rostro visible de un cambio interno en la Iglesia”, explicó.

Según el religioso, el rumbo que imprimió Bergoglio a su papado no fue improvisado, sino parte de una transformación profunda. “La Iglesia no elegirá un opuesto. No va a haber un cambio de paradigma. Habrá continuidad”, afirmó.

Para sustentar esa tesis, recordó que 99 de los 133 cardenales que votarán fueron creados por el papa Francisco, ya que el papa argentino fue preparando el terreno para su desaparición física.

Una frase de Day resume la magnitud del momento: “El Papa que viene no es el sucesor de Francisco, es el sucesor de Pedro".

cónclave 2.jpg

Los nombres que suenan para suceder al Papa Francisco

Aunque la elección se rige por inspiración espiritual más que por candidaturas formales, hay ciertos nombres que despiertan mayor atención entre los expertos vaticanistas:

• Pietro Parolin (70) – Italiano. Actual secretario de Estado del Vaticano. Figura moderada, diplomática y con gran ascendencia en la Curia.

• Peter Erdö (71) – Húngaro. Conservador. Representa al ala que busca una Iglesia menos abierta.

• Luis Antonio Tagle (67) – Filipino. Progresista, carismático e inclusivo. De ser elegido, sería el primer Papa asiático.

• Matteo Zuppi (69) – Italiano. Con enfoque ecuménico, defensor del diálogo interreligioso y las causas sociales.

• Fridolin Ambongo Besungu (64) – Congoleño. Conservador, preside el Simposio de Conferencias Episcopales de África.

• Peter Ebere Okpaleke (62) – Nigeriano. Centrista, más conservador que Francisco, pero con perfil pastoral.

• Charles Maung Bo (76) – Birmano. Firme opositor de la junta militar en su país y defensor de los derechos humanos.

• Pierbattista Pizzaballa (60) – Italiano. Diplomático. Experto en Medio Oriente y en el cuidado de minorías cristianas en esta zona de conflicto.

• Daniel Sturla (65) – Uruguayo. Único latinoamericano con chances reales. Cercano a Francisco en lo social y eclesial.

cónclave-A24.jpg

El cónclave en datos

• 133 cardenales participarán de la votación.

• 99 de ellos fueron nombrados por el papa Francisco.

• Representan a 66 países, incluidos por primera vez Sudán del Sur, Mongolia y Singapur.

• Hay más de 200 habitaciones preparadas en la Casa Santa Marta y el Colegio Etíope.

• Unos 40 profesionales —entre carpinteros, técnicos, decoradores, contadores y administrativos— trabajan en la logística.

• Las ventanas cercanas a la Capilla Sixtina han sido tapadas para impedir filtraciones.

• Ya se instaló la chimenea tradicional que indicará con humo negro o blanco el resultado de las votaciones.

• El 6 de mayo se colocarán 80 cierres de plomo para sellar el perímetro de la Capilla Sixtina.

• El 7 de mayo a las 11.30 (hora argentina), comenzará el encierro formal de los cardenales.

• Se necesita una mayoría de dos tercios para consagrar un nuevo Papa.

• El proceso puede durar horas o días, como ocurrió en los últimos cónclaves.