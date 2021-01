El pasado 3 de noviembre, en la localidades de Tilcara y Purmamarca, Jujuy, se registró cerca de las 17 un fenómeno similar al ocurrido en nuestra provincia, donde algunos científicos consultados arriesgaron la hipótesis de la entrada en la atmósfera de un bólido o meteorito.

"Había un teoría y hasta subieron fotos a las redes sociales diciendo que podría haber sido una explosión en el pedemonte de Las Heras, y las fotos corresponden a las minas que explota Holcim (antes lo hacían Corcemar y Minetti) en el distrito de Capdeville, a pocos metros al Oeste de la Ruta Provincial 52, que va a Villavicencio (antigua Ruta Nacional 7). Llamamos para preguntar a la empresa, y nos dijeron que no, que había actividad normal, que hacen explosiones tres días por semana, y que la oficina de ellos está a pocos metros de las minas, y la potencia de las explosiones no se comparan con las escuchadas este martes", detalló el director de Defensa Civil.

Más temprano, y en diálogo con Radio Nihuil, Pablo Domínguez, director del Cuartel Central de Bomberos (Policía de Mendoza), comentaba en el programa Hora Libre que "no, no hay ninguna novedad de la explosión. Realmente es algo de no creer. Yo les contaba a algunos colegas suyos, que (este mediodía) entraron dos novedades simultáneas, pensamos que era una sola, donde la gente del CEO escucha una explosión, y que en el barrio Bicentenario de Godoy Cruz, había un incendio de una vivienda. Pensamos que podía haber explotado una garrafa. Se constituyó personal del Cuartel Central y de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, y trabajaron allí, donde el lugar afectado era un dormitorio, y no había elementos que indicaran que hubo una explosión. Luego entraron llamados que señalaban que se había escuchado la explosión, unos diciendo que era en la zona de Maipú, y otros que era en Guaymallén, se mandó personal de patrullaje, y ninguno reportó novedades al respecto", explicó el bombero profesional.

Burrieza también descartó que tuviera algo que ver un problema en Luzuriaga con un transformador o el incendio de Godoy Cruz, ya que los vecinos deberían haberse visto afectados por semejante deflagración escuchada en un radio de 40 kilómetros.

"Sólo nos queda pensar que haya sido algún fenómeno atmosférico inusual, o también, lo que mucha gente opina, que haya sido la entrada y destrucción de un meteorito en la atmósfera, y al ser a plena luz del día, no se vio un destello", concluyó Burrieza, quien dijo que se seguirá investigando hasta dar con el origen del fuerte estampido.