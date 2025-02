Heladera: cada cuánto tiempo hay que descongelarla

A no ser que tengas una heladera no-frost, no te queda más remedio que quitar el exceso de hielo que se forma en el congelador de vez en cuando, por eso hoy vamos a explicar cada cuánto tiempo hay que descongelar la nevera y cuál es la mejor forma de hacerlo para que no sea un engorro.

Y es que esa capa de hielo que va creciendo sobre las paredes de tu congelador no solo hace que cada vez tengas menos espacio para meter cosas, sino que hace que consuma más electricidad -el motor debe trabajar más tiempo para mantener la temperatura en el interior- y, a la larga, puede hacer que tu nevera se estropee antes de tiempo.

Según el sitio, elconfidencial.com, se calcula que una capa de hielo de tres milímetros en las paredes del congelador aumenta el consumo del electrodoméstico un 30%.

Además, el hielo actúa como aislante térmico y puede hacer que los alimentos que se conservan en su interior no alcancen la temperatura idónea para su mantenimiento.

De hecho, la temperatura interna de un congelador puede llegar a disminuir hasta 5ºC.

Por regla general, basta con hacerlo una vez cada seis meses, pero en zonas en las que haya mucha humedad ambiental o en casas en las que el congelador se esté abriendo con mucha frecuencia, puede ser necesario hacerlo con más frecuencia.

Una buena manera de saber si ya toca descongelar es comprobar el grosor de la capa de hielo y si es superior al medio centímetro, es que ya debemos pensar en descongelar.

Cómo descongelarlo en 7 pasos

Según expertos la época para descongelar la heladera es justo antes de las vacaciones de verano es una época idónea para llevar a cabo esta tarea de mantenimiento, tan vital.

Para su correcta descongelación recomienda seguir estos 7 pasos: