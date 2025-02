Hay una señal en el auto que muchos ignoran e indica que los frenos están funcionando mal

Hay desperfectos que puede tener un auto y que no son realmente significativos, si una persona se deja estar, aunque no es recomendable. Pero no tomarse con seriedad una falla en los frenos, podría ser letal si estos no funcionan.

El problema es que no todas las personas saben o se dan cuenta a las señales que el auto puede indicar, alertando que los frenos no están funcionando del todo bien y es prioridad absoluta hacerlos chequear con un especialista.