Este miércoles 11 de septiembre se festeja el Día del Maestro en todo el país. La fecha homenajea a Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la Nación entre 1868 y 1874. El "padre del aula" fue quien impulsó la educación pública, universal y laica para hombres y mujeres en Argentina.

Sarmiento fue ex presidente de la Nación, escritor y político argentino que logró, entre otras cosas muy importantes, la promulgación de la Ley 1420 de Educación Pública, la cual convirtió a Argentina en uno de los primeros países del mundo en eliminar el analfabetismo. Además, fundó 800 escuelas en todo el país y realizó el primer censo escolar de la historia argentina.

Aulas vacias.jpg La suspensión de clases se mantiene en el turno tarde para las escuelas de Malargüe, El Sosneado (San Rafael) y la zona de montaña de Tupungato. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

►TE PUEDE INTERESAR: Pésima noticia para septiembre: ¿cuándo es el próximo feriado?

¿Hay clases el miércoles 11 de septiembre en Mendoza?

El miércoles 11 de septiembre no habrá clases en Mendoza. Si bien no se considera feriado, todas las provincias dan un asueto a los trabajadores de la educación, incluyendo al personal docente, directivo y no docente.

La Resolución 120- SE-24 Artículo 5to, establece "asueto escolar para todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Provincial en las Instituciones que dependen de la Dirección General de Escuelas el miércoles 11 de septiembre Día del/de la Maestro/a".

Este asueto vale para todos los niveles educativos: inicial, primario y secundario o medio. Por lo tanto, los alumnos no deben asistir a los establecimientos públicos ni privados, ya que no habrá actividad escolar.

clases en Mendoza.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: El intendente de San Carlos justificó el gasto de $37 millones por el festejo del Día del Maestro

Los feriados que le quedan al 2024

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Cuáles son los fines de semana largos que quedan en 2024 en Argentina