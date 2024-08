Pésima noticia para septiembre: ¿cuándo es el próximo feriado?

feriado (1).png

Atención en septiembre: ¿habrá algún feriado para los argentinos?

Por más que busques y busques en el calendario de feriados oficiales del gobierno de Javier Milei, no vas a encontrar ningún feriado a lo largo de todo el mes de septiembre. En realidad, sí habrá una jornada de celebración, pero lamentablemente no afecta a todos los argentinos, sino que más bien afecta a un grupo en particular de trabajadores.

En el mes 9 de este 2024, de acuerdo a lo que señala el calendario del Gobierno nacional, no hay feriados y lamentablemente, por más que quieran, menos habrá fin de semana largo presente.

A pesar de esto, el miércoles 11 de septiembre sí hay un feriado, pero que le corresponde únicamente a un grupo de trabajadores. En esta fecha, las maestras y maestros celebrarán su jornada en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en 1888, por lo que para ellos será un día de descanso.

Docentes de Mendoza-primaria.jpg

Calendario 2024 en Argentina: que feriados son considerados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo

12 y 13 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

29 de marzo: Viernes Santo

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados-2024-segundo-semestre.jpg

Calendario 2024 en Argentina: feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

