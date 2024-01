Hasta un millón de pesos puede costar un viaje de egresados de secundaria

Viaje de Egresados (2).jpg Mar del Plata es otro de los principales destinos elegidos para los viajes de egresados. Sin embargo, los mendocinos prefieren Camboriu.

Eso sí, los montos a pagar se mantienen siempre y cuando no haya ningún retraso en las cuotas. De no pagar en tiempo y forma, el precio del viaje se actualiza a las tarifas vigentes en ese momento, y en virtud del contrato firmado también es potestad de la empresa y su disponibilidad para reincorporar al viajero.

En 16 cuotas de $12.000 pagó aproximadamente una familia para que su hijo o hija viajara a Bariloche en avión a fines del año pasado, durante el ciclo lectivo 2023. Es decir, el paquete costaba unos $192.000. En cambio, si ese papá o esa mamá se atrasó en una cuota, dejó de pagar o quiso sumarse a poco del viaje, el precio del paquete ya había subido a $700.000.

Los precios son aproximados ya que depende de la agencia, el destino y el medio de transporte.

La ventaja de anticiparse para congelar el precio

Para el 2025 espera recibirse Álvaro, por ejemplo, y sus padres empezaron a pagar el viaje a la playa brasileña de Camboriú hace tres meses. "Estamos pagando $23.100 por mes, nos sale unos $740.000 pero para eso tuvimos que señarlo con una parte al contado y nos hicieron un 15% de descuento, porque mi hijo se había ido con la misma empresa a fines del año pasado", cuenta su mamá, Yamila. Y recuerda que a este monto debe sumarse la Cuota 0 de seguro obligatorio.

En este contexto, y teniendo en cuenta la aceleración en la suba de precios de cualquier producto o servicio en nuestro país, los chicos prefieren "abrochar" la experiencia turística de su fin de ciclo con casi dos años de anticipación y de este modo congelar el precio.

De ahí que las agencias ya casi no esperan el inicio del ciclo lectivo para visitar escuelas y ofrecer sus propuestas a los grupos estudiantiles. Si bien generalmente en marzo los operadores salen a recorrer los establecimientos y hacen reuniones pactadas con las familias y los directivos, últimamente en cualquier mes del año -incluso en vacaciones- se cierran contratos para anticiparse al viaje y no sufrir efectos inflacionarios.

Germán, papá de Luca, destaca la importancia de haberse "subido" al plan dos años antes: "En su momento me pareció una locura, faltaba mucho para organizar el viaje, sin embargo hoy lo agradezco porque no sé si ahora podría empezar a pagarlo con los nuevos costos que tienen". Y recomienda ir al día con los pagos a la agencia: "Nosotros lo hicimos en 24 cuotas fijas de unos $13.000, si te atrasás en dos cuotas el precio se actualiza y te ajustan el contrato a nuevas condiciones, así que hay que tratar de no atrasarse". Su hijo, junto a sus compañeros de escuela, viajará a Brasil a fines de este año.

De la playa a la nieve

La oferta en viajes de egresados se ha ampliado en los últimos años. Los estudiantes eligen cada vez más paquetes a Brasil -Camboriu, específicamente- o prefieren ir a Bariloche en avión. Aunque menos popular, también está la opción de conocer Mar del Plata.

Los grupos de estudiantes que compren cualquiera de las alternativas para despedir la etapa de la Secundaria con una experiencia turística, se garantizan no sólo los traslados y la movilidad en el destino sino también alojamiento, comidas, excursiones e ingresos a los boliches, asistencia médica, seguros y demás servicios incluidos en cada paquete y que se detallan en los contratos grupales con la empresa. A esos acuerdos se les complementa la solicitud de adhesión individual de cada pasajero.

Viaje de agresados Bariloche.jpg La ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche es el destino de turismo estudiantil por excelencia.

Además, estos contingentes cuentan con coordinadores a cargo de los adolescentes todo lo que dure del viaje, desde el momento de partida hasta el arribo al lugar de origen. Y la duración puede variar entre 8 a 11 días, dependiendo del medio de transporte, si es terrestre o aéreo, y del lugar elegido para vacacionar.

Hay agencias que brindan además una coordinación estable en el destino elegido, sea Camboriu o Bariloche, con personal que supervisa cada una de las actividades que componen el viaje de egresados.

Generalmente, un mes antes de la fecha de partida el viaje debe estar cancelado.

Los proyectos de Milei meten la cola

La Ley Ómnibus del Gobierno Nacional, que es debatida en estos días en el Congreso, entre sus propuestas contempla la de derogar el régimen general de agentes de viajes y desregular los requisitos económicos, financieros y de seguridad en el turismo estudiantil.

También propone la eliminación del Fideicomiso de Turismo Estudiantil, que fue creado para responder ante posibles incumplimientos por empresas de viajes de egresados y cuyos fondos provienen del sistema Cuota Cero, oportunamente implementado y que hasta la fecha se aplica en las agencias locales.

Apenas se conoció este apartado del proyecto de ley del Gobierno Nacional, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo advirtió sobre los efectos que podría llegar a generar la derogación de la Ley 18.829 que impacta de manera directa en la Ley 25.599 de Turismo Estudiantil.

En un comunicado, la entidad avizoró de forma crítica que de aprobarse la reforma en materia turística que propone Milei "ya no se exigirían requisitos económico-financieros para operar en el segmento 'viajes de estudio y de fin de curso', y tampoco estarán obligados a cumplir los estándares de seguridad, la constitución de seguros de viaje y la acreditación de antecedentes penales de sus coordinadores, lo que implica mayor riesgo para quienes concreten la contratación del servicio".

Con la Ley de Turismo Estudiantil vigente, en la actualidad se le exige a las agencias de viajes constituir seguros y garantías, así como realizar reservas de plazas de hospedaje y transporte, garantizando la disponibilidad en contratos efectuados uno o dos años antes del viaje.

De acuerdo a los datos actualizados a marzo del año pasado que brinda el Gobierno en su sitio web, en Argentina existen 239 agencias de turismo estudiantil, que no sólo se dedican a viajes de egresados secundarios sino también al nivel primario, viajes de estudio y salidas escolares.

