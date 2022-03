Graciela Díaz Guitart, la ginecóloga de Instagram que rompe tabúes entre los adolescentes

"Mis pacientes necesitaban mayor información. Me di cuenta de que los especialistas tenemos que hacer un fuerte hincapié en qué es el consentimiento a la hora de las relaciones sexuales y en el autoconocimiento, para saber qué está bien y que no", explica a Diario UNO con una fuerza y un avasallamiento propio de aquel que siente pasión por lo que hace.

"Quería bajar al médico a la altura del paciente. Que deje de tener esa función paternalista", dice pensando quizás en antiguas prácticas. Graciela captó que sus pacientes, de todas las edades, llegaban al consultorio con consultas básicas, de las que ya deberían haber estado informados. Encontró en Instagram la manera de romper tabúes, de hablar de la masturbación, de nombrar a los genitales por su nombre y poner sobre la mesa a las enfermedades sexuales "porque hay 'mil más' que el HIV", dice con la naturalidad que la caracteriza.

Graciela se recibió en la UNCuyo e hizo la residencia en Tocoginecología en hospital Lagomaggiore, donde actualmente hace guardias obstétricas y se da el lujo de ayudar a traer bebés al mundo.

En el hospital Lagomaggiore, donde hizo la residencia, aún hace guardias de 24 horas

También está cursando un postgrado de Sexología clínica de la Sociedad Argentina de Sexología Humana (SASH), de ahí que uno de los ejes de sus consultas es la educación sexual.

"Debería haber mayor obligación de cumplir con la Educación Sexual Integral en las escuelas", critica en base a lo que ve en sus pacientes adolescentes. Hay que enseñarles a los chicos acerca del consentimiento desde que son pequeños así lo incorporan, también nombrar las partes por su nombre para darles la entidad suficiente", opina y ejemplifica con la falta de "popularidad" del clítoris a quien por largos años las mujeres no nos animamos ni a mencionarlo "y si no lo nombramos no existe".

Los adolescentes encontraron un lugar

Sí, las y los adolescentes. Graciela recibe por Instagram también muchas consultas de varones que no encuentran un lugar o un profesional de quien lograr la información que necesitan sobre las relaciones sexuales. Desde su lugar de ginecóloga, la doctora también los asesora a ellos.

Uno de los principales motores que guían a Graciela es el desconocimiento que hay entre las mujeres acerca del consentimiento. "Muchas no tienen conciencia de qué puede significar un abuso", reflexiona.

"Que tu pareja se saque el preservativo sin avisarte también es falta de consentimiento", advierte como para dar un ejemplo.

Las consultas que "explotan" entre las adolescentes son sobre anticoncepción y prevención de enfermedades sexuales. Vale recordar que desde los 13 años ya se puede ir sin compañía de un adulto a la consulta médica y que, si la menor va acompañada, paciente y profesional deben tener un momento de intimidad.

Entre sus pacientes también han encontrado su lugar los chicos trans y la doctora lo resalta porque muchos de ellos, por vergüenza, por incomodidad o simplemente por no saber a dónde ir, no se realizan sus necesarios controles ginecológicos.

Las mujeres menopáusicas y sus temas no resueltos

Entre los 45 y los 55 años, las mujeres se empiezan a despedir de la ovulación y con ello de la menstruación y la capacidad de reproducir. El sistema hormonal se altera y aparecen síntomas como los sofocos o famosos "calores", la sequedad vaginal, la falta de apetito sexual, dolor en las relaciones sexuales, pizazón vulvar, incontinencia urinaria, cambios de humor y hasta trastornos en el sueño y aumento de peso.

Si para muchas de estas mujeres hablar de sexo abiertamente no está en sus planes y mucho menos lo está el hablar de su bajo deseo sexual. "Cuando vieron mis publicaciones de Instagram sobre el tema, se acercaron muchas menopáusicas al consultorio", reconoce la Ginecoloca que para aquellas que "no se animan" a hacerlo cara a cara también está disponible a través de mensajes privados.

Masturbación

La doctora advierte que es fundamental y es uno de los temas tabú entre las mujeres. "Es parte del autoconocimiento", dice. "El 80% de las mujeres no tiene orgasmos solo con la penetración, entonces, si no conocemos qué nos produce orgasmos, en qué postura, al estimular qué parte, qué nos gusta y que no nos gusta, no vamos a poder comunciarlo a nuestras parejas", explica la profesional.

Aborto

Desde la implementación de la Ley IVE (Interrupción voluntaria del embarazo), Graciela recibe consultas de pacientes que buscan asesoramiento sobre el aborto.

Ella tiene objeción de conciencia pero recibe la consulta, asesora a las pacientes y las deriva con profesionales que atienden sus obras sociales o lo hacen en hospitales públicos.

Reconocimiento en la Legislatura provincial

Junto a otras mujeres influyentes, Graciela Díaz Guitart participó el lunes pasado de la jornada de reflexión Mujeres Conectadas, Mujeres Atrevidas. Mendocinas haciendo historia en la Legislatura de Mendoza, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En su exposición aseguró que le "apasiona lo compleja que es la mujer. Es hermoso lo que nuestro cuerpo vive, los cambios". "Es importante hablar del placer femenino porque nadie nos lo enseñó", remarcó.

Graciela Díaz Ginecoloca Legislatura.jpg usana Balbo, Beatriz Barbera, Graciela Bertancud, Clara Ceschín, Belén Bringas, Lorena Cepparo, Analía Cuccia, Graciela Díaz Guitart, Gloria Magnaghi, Mara Mignani, Ana Laura Nicolletti, Patricia Ortiz, Laura Stornini, Dalila Tahan, Cintia Vargas y Noelia Villafañe fueron invitadas a la Legislatura como mujeres destacadas de la Provincia

El evento organizado por la diputada Daniela García (UCR) fue declarado de interés por la Cámara de Diputados y se desarrolló en el recinto de sesiones. Fue promovido además por Ana Rusticcini y Cecilia Villarroel, fundadoras de Mujeres Conectadas, una comunidad integral femenina que trabaja para el empoderamiento de la mujer y la visibilidad de mujeres hacedoras.