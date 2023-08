Cuando el ex productor de televisión tomó la decisión de emprender creó un programa de televisión llamado “Historias que Inspiran” que cuenta historias de empresarios pymes.

"Mientras yo hacía ese programa que por suerte le iba muy bien, mi misión era vender publicidad, y yo como no le podía vender un producto a nadie, es ahí que conozco el storytelling, que si bien sabía que era el arte de contar historias, también me podía servir para cerrar ventas”, relató.

Es gracias a esta técnica que Gonzalo empezó a cerrar ventas y a poder contar de forma más fácil y ganchera su propuesta, pero como dice el dicho, “lo bueno dura poco”, llegó la pandemia en 2020 y el programa de televisión salió del aire.

Al poco tiempo unos empresarios que habían visto su evolución laboral le pidieron que los ayude a entrenarlos para vender.

“Al principio les dije que no sabía si podía ayudarlos porque algo que no me funcionaba a mí, no sabía si les iba a funcionar a ellos. Pero me animé y les empezó a ir muy bien, y desde entonces me reinventé en plena pandemia; ayudé a emprendedores, a empresarios pymes y a líderes a utilizar el story telling y el story selling con “S”, que es el arte de contar historias y transformar un proceso de venta en una historia para conquistar más rápido al cliente”, cuenta Otálora.

Gonzalo Otálora, Capacitación en Mendoza..jpg Gonzalo Otálora, visitó nuestra provincia y realizó diversas capacitaciones.

Gonzalo por estos días estuvo visitando Mendoza invitado por el Grupo Vistage Argentina, una organización que reúne a empresarios en grupos para trabajar temas en común. Allí pudo aportar historias y técnicas aplicadas a ventas. Pero destacó que en estos encuentros se habló de la gran paradoja de estos tiempos que están viviendo los negocios.

"Hoy vivimos una paradoja y la mayoría de las empresas no lo saben o no lo ven así. Mientras las mentes más brillantes del mundo invierten millones de dólares para que la inteligencia artificial se parezca a los humanos y que la gente en un chat no logre darse cuenta si es un humano o una máquina, muchos vendedores parecen robots, repetitivos y aburridos", explicó.

Es ahí en donde él hace hincapié en la estrategia del storytelling, porque permite conectar con el lado más humano, más visceral de las personas.

“Lo que yo vengo a enseñar es que hoy las empresas tienen una gran oportunidad de diferenciarse siendo mucho más humana en su relación”, destacó.

Teniendo en cuenta su experiencia de emprendedor, Diario UNO le consultó si todos podemos ser emprendedores, él consideró que todos los somos , solo que algunos tienen más ganas de emprender teniendo algo propio.

"Todos somos emprendedores porque todo ser humano nace con la necesidad de comer y tomar. Y si esa persona no emprende en búsqueda de comida y bebida, se muere. Entonces todos somos emprendedores”, sumó.

Además consideró que él terminó con el gran mito de los "planeros”. Ya que se refirió a ellos como emprendedores que están dormidos, anestesiados porque sienten que no tienen sueños o que los sueños no los pueden realizar.

“Pero si esa persona, que supuestamente con un plan social no quiere trabajar, su equipo sale campeón de la Copa Libertadores y quiere viajar a Japón a ver el partido, estoy seguro que hace lo que sea con tal de conseguir dinero para ir a ver el partido. Por lo tanto, no es que no es emprendedor, sino que no tiene activado el deseo del sueño, porque las políticas de este país hacen que te adormezcan eso”, recalcó.

En plena pandemia él se quedó sin negocio, sin producto para vender y lo primero que hizo como un acto desesperado fue escribir un libro.

“En un mes escribí el libro Reinventados que se convirtió en un best seller digital donde contaba casos de empresarios que se habían reinventado, algunos en pandemia, esto me llevó a crear una editorial digital y después me dediqué a los empresarios que me iban llamando para que los entrene, me dediqué a trasmitir las estrategias de storytelling”, afirmó.

Otálora 2.JPG Otálora indica quela estrategia del storytelling permite conectar con el lado más humano, más visceral de las personas.

Los avances de la tecnología en los últimos tiempos están sorprendiendo por lo vertiginoso de su desarrollo, por ejemplo la IA ocupa un lugar cada vez más grande en diferentes áreas.

Como lo indicaba más arriba el entrevistado, hoy el mundo busca que la IA se parezca a los humanos, mientras tanto los humanos parece que cada vez quieren sonar más a la inteligencia artificial.

Para Otálora, "la mayoría de las empresas pierden ventas porque deshumanizaron la atención al cliente, y en vez de personas parecen robots repetitivos y aburridos que invitan al cliente a comprar en internet".

Finalmente charlando de las diferentes crisis que puede atravesar un emprendedor, le consultamos cuál es la clave para superar cualquier momento de crisis y su respuesta fue que la clave es aprender a vender: "Hoy te puedo decir que la clave para superar cualquier momento es aprender a vender. Es una de las herramientas más poderosas y transformadoras que tiene cualquier ser humano que yo no la conocía y por eso estuve a punto de quebrar en el 2019”.

Cuáles son las herramientas principales que se llevan los clientes

Gonzalo Otálora capitalizó todo lo aprendido durante 25 años trabajando como periodista y director de contenidos en los principales medios masivos de comunicación.

Toda esa experiencia le permitió a través de servicios personalizados, cursos, consultorías, charlas y entrenamientos enseñar las leyes universales de la comunicación para que sus clientes puedan contar de forma simple, clara y emocionante productos, servicios y marcas.

El experto en storytelling cuenta que todo aquel que llegue a contratar su servicio lo primero que aprenderá es saber cómo funcionan las historias y cómo impactan en la mente de las personas a través de eso que contamos.

"Es importante identificar al cliente ideal, la mayoría de las pymes no tienen en claro quiénes son sus clientes ideales y tampoco saben cuáles son las verdaderas motivaciones de compra de los clientes”, explicó.

Una vez que se identifica con qué clase de cliente estamos trabajando se logra entender con más claridad cómo crear las piezas de comunicación para redes sociales y cómo crear un sistema de venta mucho más persuasivo, emocional y más humano, cerró.