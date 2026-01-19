Godoy Cruz anunció para el sábado 24 otra edición del "que vuelvan los lentos"

diego costarelli como dj El intendente Diego Costarelli se animó a ser DJ. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

"Que vuelvan los lentos" en Godoy Cruz

La comuna de Godoy Cruz señaló que las propuestas impulsadas son para celebrar el encuentro y el disfrute colectivo durante el verano, con actividades culturales al aire libre que invitan a apropiarse de los espacios públicos.

"Que vuelvan los lentos" está pensada especialmente para personas mayores de 40 años, aunque el espacio está abierto a toda la familia".

La propuesta busca recuperar la mística de aquellas melodías inolvidables que marcaron distintas épocas y generaciones.

El encuentro tendrá lugar el sábado 24, a las 21, en el Espacio Verde Pescarmona, con entrada libre y gratuita.

Habrá foodtrucks y barra de bebidas, sumando opciones gastronómicas para completar la experiencia.

La musicalización estará a cargo de más de 20 DJs, quienes recorrerán lo mejor del repertorio nacional e internacional de los años '80, '90 y 2000.