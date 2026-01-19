Godoy Cruz anunció para el sábado 24 otra edición del "que vuelvan los lentos"

Bajo la consigna "Que vuelvan los lentos: la pista bajo las estrellas vuelve a latir este verano", la Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una propuesta para revivir la música, nacional e internacional, de los años '80 hasta el 2000.
La invitación, dicen desde la comuna que conduce Diego Costarelli es para "una noche pensada para todas las edades".
"Que vuelvan los lentos" en Godoy Cruz
La comuna de Godoy Cruz señaló que las propuestas impulsadas son para celebrar el encuentro y el disfrute colectivo durante el verano, con actividades culturales al aire libre que invitan a apropiarse de los espacios públicos.
"Que vuelvan los lentos" está pensada especialmente para personas mayores de 40 años, aunque el espacio está abierto a toda la familia".
La propuesta busca recuperar la mística de aquellas melodías inolvidables que marcaron distintas épocas y generaciones.
El encuentro tendrá lugar el sábado 24, a las 21, en el Espacio Verde Pescarmona, con entrada libre y gratuita.
Habrá foodtrucks y barra de bebidas, sumando opciones gastronómicas para completar la experiencia.
La musicalización estará a cargo de más de 20 DJs, quienes recorrerán lo mejor del repertorio nacional e internacional de los años '80, '90 y 2000.