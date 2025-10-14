Gabriel Rolón y el consejo que rompe tabúes: "A veces lo mejor que podés hacer por tus hijos es separarte"

Que nos quiere decir Gabriel Rolón con este consejo

Más allá del impacto mediático que puede llegar a generar porque este tema es bastante tabú aunque no tanto actualmente, esas palabras invitan a una reflexión profunda: la separación no siempre es sinónimo de fracaso, y en algunos casos puede ser el acto más responsable para proteger a los hijos del sufrimiento continuo.

separacion de pareja (1) Gabriel Rolón nos pone a prueba con otro de sus consejos fundamentales en la vida: ¿vale la pena seguir con mi pareja solo por los hijos?

Muchas parejas permanecen juntas por los hijos, aun cuando la relación está llena de conflictos, falta de respeto, violencia emocional o incomunicación profunda. En esas circunstancias, los niños viven un ambiente cargado de tensión, lo que puede afectar su emocionalidad, estrés y crecimiento psicológico.

Gabriel Rolón sostiene que, en esos casos, lo más sano puede ser reconocer que seguir juntos hace más daño que bien. La separación puede abrir la posibilidad de ambientes más tranquilos, respetuosos y saludables para todos.

Su mensaje no propone abandonar responsabilidades parentales, sino que más bien propone asumir que una relación rota, sostenida solo “por los niños”, puede generar heridas mayores.

Los hijos no deben ser rehenes

Uno de los puntos que Gabriel Rolón enfatiza como máxima es que los niños no deben quedar atrapados en conflictos adultos. No deben ser mediadores ni testigos activos de desplantes, reproches o luchas internas. Si seguir juntos significa que los niños vivan una guerra diaria, la separación puede representar un acto de protección hacia ellos.

Embed - Andy Kusnetzoff on Instagram: "“A VECES LO MEJOR QUE PODÉS HACER POR TUS HIJOS ES SEPARARTE” No te vayas más tanto tiempo @gabriel.rolon !!! Reviví la sesión de hoy en @perroscalle " View this post on Instagram A post shared by Andy Kusnetzoff (@andykusnetzoff) En este video el especialista amplia el tema.

Este tipo de planteos suele polarizar. Algunas personas celebran la honestidad del mensaje; otras lo tachan de extremo o irresponsable si no va acompañado de acompañamiento terapéutico, comunicación adulta y planificación.

Cómo acompañar el proceso si estás en esa situación

Para quienes atraviesan una relación en crisis y barajan la idea de separarse "por sus hijos", estas sugerencias pueden ayudar: