Estos insectos, que en otros lugares son vistos solo como productores de miel, aquí se convierten en verdaderos aliados del campo. Millones de abejas trabajan diariamente en los cultivos, ayudando a polinizar las plantas y mejorando la producción de frutas y frutos secos. Este fenómeno agrícola ha despertado interés en todo el mundo, mostrando que la innovación puede ser natural.

Abejas almendros

El país que pone a trabajar millones de abejas en sus campos: eleva la producción de manera sorprendente

El país que ha convertido a las abejas en auténticas trabajadoras de los campos es Estados Unidos. En varias regiones del país, especialmente en los almendros de California, millones de abejas son transportadas y liberadas para recorrer los campos en la temporada de floración. Estos insectos transfieren polen de flor en flor, asegurando la fertilización de los cultivos y mejorando el rendimiento de la cosecha.