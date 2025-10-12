Inicio País
El país que produce alrededor de la mitad del chocolate del mundo

El cacao, base del chocolate y motor económico de países tropicales, determina la calidad, el sabor y el valor del producto según su origen, clima y técnicas de cultivo

Valentina Araya
El chocolate es uno de los productos más consumidos y valorados en el mundo, pero pocos conocen que su origen depende de la producción de granos de cacao, cultivados principalmente en países tropicales.

La producción de cacao no solo es un motor económico para estos países, sino que también influye en la vida de millones de agricultores y trabajadores. La calidad, el sabor y el precio del chocolate dependen de factores como el clima, el tipo de grano y las técnicas de cultivo. Por ello, identificar a los mayores productores de cacao permite entender cómo se mueve esta industria del mundo.

planta de cacao (1)

Costa de Marfil, ubicada en África Occidental, es el líder mundial en producción de cacao, con cerca del 40% de la oferta global. Sus extensas plantaciones, principalmente en la región sur del país, abastecen a grandes compañías de chocolate en todo el mundo.

La economía del país depende en gran medida de este cultivo, y millones de pequeños agricultores participan en su producción. El cacao marfileño es muy valorado por su consistencia y rendimiento, aunque enfrenta desafíos como fluctuaciones de precio, trabajo infantil y condiciones climáticas adversas. Aun así, Costa de Marfil sigue siendo un actor central en la industria chocolatera.

planta de cacao

Los mayores productores del cacao del mundo

  • Costa de Marfil, produce el 40% del cacao mundial.
  • Ghana, es el segundo productor, conocido por su cacao de alta calidad.
  • Indonesia. Principal productor en Asia, especialmente Sumatra.
  • Nigeria produce grandes cantidades, exportadas principalmente a Europa y EE.UU.
  • Camerún es un productor importante en África Occidental, con cacao fino y robusto.
  • Brasil es un gran productor en América del Sur, con diversidad de variedades.
  • Ecuador es famoso por su cacao fino de aroma y sabor único.
  • República Dominicana se destaca por la producción de cacao orgánico y de comercio justo.
  • Perú es reconocido por cacao aromático y variedades exóticas.

