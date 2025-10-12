El país que produce alrededor de la mitad del chocolate del mundo

La producción de cacao no solo es un motor económico para estos países, sino que también influye en la vida de millones de agricultores y trabajadores. La calidad, el sabor y el precio del chocolate dependen de factores como el clima, el tipo de grano y las técnicas de cultivo. Por ello, identificar a los mayores productores de cacao permite entender cómo se mueve esta industria del mundo.

planta de cacao (1)

El país que produce alrededor de la mitad del cacao del mundo

Costa de Marfil, ubicada en África Occidental, es el líder mundial en producción de cacao, con cerca del 40% de la oferta global. Sus extensas plantaciones, principalmente en la región sur del país, abastecen a grandes compañías de chocolate en todo el mundo.