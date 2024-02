Funcionaria de Cornejo denunció que el Inadi Mendoza ya estaba paralizado desde mayo

Fernanda Teté Urquiza.jpg La subdirectora de la Género y Diversidad de Mendoza, Fernanda Urquiza denunció que ya no funcionaba el INADI desde mayo pasado. Gobierno de Mendoza

A raíz de ese panorama y de la necesidad de encauzar los planteos por casos de discriminación, la dirección de género de Mendoza tomó intervención en esas situaciones.

Urquiza destacó que desde mayo del 2023 a la actualidad se canalizaron 133 casos al través del Ministerio Público Fiscal.

inadi.jpg La ex titular del INADI en Mendoza, Consuelo Herrera. Fue la última delegada, nombrada en la presidencia de Alberto Fernández.

La eliminación del Inadi

Urquiza lleva 8 años al frente de las políticas de género y diversidad en Mendoza con un trabajo activo por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI.

"Entiendo la situación de los recortes que se están haciendo por la situación del país pero no me parece para nada agradable y me parece hasta violento que el vocero de la presidencia de Nación diga que el Inadi no servía para nada. Si servía si hubiera funcionado correctamente", opinó.

Desde Mendoza se garantizó el acompañamiento del colectivo y se advirtió que el cierre del Inadi dejará un vacío en aquellas provincias que no cuentan con políticas específicas.

oRGULLO GAY.jpg Las marchas del orgullo son un emblema del colectivo de la diversidad. Uno de los grupos que sufren discriminación en la sociedad.

Las razones de Milei para borrar al Inadi del mapa

El Gobierno nacional anunció este jueves su determinación de cerrar el Inadi como parte de una iniciativa para reducir la estructura estatal. Según el anuncio, las responsabilidades del ente serán transferidas al Ministerio de Justicia, el cual absorberá al personal que sea considerado "idóneo, responsable y comprometido".

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona ratificó el cierre del organismo antidiscriminación, asegurando que el Ministerio de Justicia cuenta con personal capacitado para continuar eficazmente con sus funciones.

Sin embargo, desde la oposición advirtieron que la medida requiere de una ley para ser efectiva, ya que fue establecido por una norma en 1995. En respuesta, el Ministerio de Justicia afirmó que el cierre se llevará a cabo conforme a la legislación vigente.

La eliminación del Inadi estaba prevista en el artículo 348 de la fallida Ley "Bases", que simplemente derogaba la Ley N° 24.515 que creó el instituto.

