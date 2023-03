Fuerte cruce entre las autoridades de un terciario que cerró y la DGE

►TE PUEDE INTERESAR: Imputaron a los hermanos detenidos en Las Heras sospechados de integrar una red internacional de pedofilia

Cunietti aseguró que en el ciclo lectivo 2022 la DGE también subsidiaba el Profesorado de Inglés y el IMEI decidió no abrirlo . Aclaró que desde 2018 hay un decreto que regula los subsidios en nivel superior, que solamente se dan a las carreras consideradas prioritarias y tiene como objetivo garantiza la equidad.

cunietti1.jpg La coordinadora general de Educación Superior, Emma Cunietti, dijo que el cierre del terciario del IMEI ha sido una decisión de política institucional y desconocen las razones.

El rector del IMEI, Hermógenes Suárez, dijo que tenían dos carreras con el 40% de aportes del Estado (que hasta 2018 era del 100%), Educación Primaria y Profesorado de Inglés, mientras que para Dirección de Empresas y Educación Inicial no tenían subsidio. Añadió que estaban tratando de sostener con recursos propios, pero este año se les hizo imposible porque las cuotas del instituto son bajas.

Suárez reconoció que esperaron hasta último momento porque tenían la esperanza de aumentar la matrícula del ciclo lectivo 2023 porque el mayor contingente de inscriptos es en febrero, cuando reprueban los exámenes de ingreso en otras universidades. "Por la actitud del Estado de no darnos una mano ni atender a esta población, no se pudo contar con la matrícula suficiente y no quedó otra alternativa que tomar esta decisión. Es muy serio, pero parece que a nadie le importa, es muy grave, somos gente grande y responsable, hemos hecho las cosas bien siempre y nos hemos encontrado con este infortunio", afirmó.

El rector dijo que la pandemia hizo que sus cursos mermaran considerablemente y aportó a Diario UNO los inscriptos que tenían para este ciclo lectivo. En Educación Primaria y Educación Inicial tenían siete matriculados en cada carrera para primer año, para Profesorado de Inglés había ocho, en tanto que para Dirección de Empresas eran 15 alumnos.

IMEI Maipú.jpg Hermógenes Suárez, rector del IMEI, afirmó que es imposible sostener el sistema con tan pocos alumnos.

Por otra parte, Ana Di Marco, alumna del terciario de Educación Primaria del instituto IMEI, contó que terminó primer año sin ninguna materia, pagó la matrícula y la cuota de marzo de segundo año y se enteraron tres días antes de empezar a cursar, de que no iban a poder seguir.

"Nos promocionaron al instituto Rayuela pero a algunos no nos sirve. Yo soy mamá soltera y se me complica muchísimo ir hasta el centro porque soy de Maipú. Tengo compañeras que son de Barrancas, de Tres Esquinas, habíamos optado por ir al Tomás Godoy Cruz, pero nos piden el analítico con los sellos y certificación federal y tarda mucho. Sin esos papeles no nos quieren aceptar. Es decir que perdemos el año o nos ofrecen cursar el segundo semestre y el resto rendirlo en tercero todo junto. Nos dijeron que nos iban a ayudar pero todavía no sucede", dijo la joven estudiante.

Solución para los estudiantes del terciario del IMEI

La coordinadora general de Educación Superior dijo que son alrededor de 100 alumnos que están perjudicados por el cierre del terciario y les están dando una serie de opciones para que elijan en función de sus domicilios particulares. Agregó que están ofreciendo muchas instituciones en la Ciudad de Mendoza, lo que facilita la movilidad, cerca de la Terminal, Luján y Palmira.

Cunietti dijo que tienen la obligación de garantizar la trayectoria educativa de los estudiantes. "Estamos solicitando a las instituciones que admitan de manera condicional a los estudiantes y que en el trascurso de dos semanas el IMEI garantice concluir con los certificados analíticos que certifiquen su condición de regularidad", añadió. La idea es que los admitan con la fotocopia del libro matriz y cuando la institución genere el certificado analítico, se haga la inscripción definitiva.

La funcionaria sostuvo que los alumnos estaban pagando cuotas de alrededor de $20.000 y ahora les están ofreciendo varias instituciones con cuota cero. "Les hicieron pagar la matrícula a todos los alumnos y eso nos hace pensar que fue algo repentino, si hubiera sido algo meditado, lo podrían haber propuesto en diciembre y hubieran facilitado la tarea de los estudiantes porque contarían en su analítico y podrían estar inscriptos", añadió.

Con respecto a los docentes, Cunietti dijo que el IMEI debe garantizarles los derechos. Agregó que se los ha perjudicado con el cierre intempestivo porque no han tenido tiempo de reubicarse en los llamados de febrero y marzo.