Fue a pescar como cualquier día y se topó con un extraño pez con "dientes humanos"

Una pesca de poco antecedente

Este curioso pez resultó ser una noticia no solo porque es reconocido por ser no de los más difíciles de cazar, sino porque también presentaba unos dientes muy similares a los de nosotros, los seres humanos.

Este pez es considerado una verdadera maravilla de la naturaleza, y es muy difícil verlo como un animal de pesca. Por eso, al momento de sacarlo del agua, Brian supo que estaba ante algo poco común.

El pez en cuestión tenía un peso de más 7 kilos en total, por lo que este ciudadano de Estados Unidos logró romper el récord de pesca anterior, que era de casi seis kilos y medio, establecido en agosto de 2020.

oveja de mar, pesca.jpg Fue a pescar como cualquier día y se topó con un extraño pez con "dientes humanos"

Cabe destacar que el pez oveja de mar es un animal que suele tener un peso promedio de uno o dos kilos como máximo, por lo que sus dimensiones también resultaron ser una sorpresa para todos.

Conoce al pez con dientes humanos

El Archosargus probatocephalus, es una especie de pez predominantemente marino con aletas radiadas que se encuentra comúnmente a lo largo de la costa este de América del Norte y América del Sur. Es conocido por sus dientes frontales, que pueden parecerse extrañamente a los dientes humanos.

El pez también tienen afiladas espinas que les recorren el lomo. La mayoría de los peces cabeza de oveja crecen entre 43 y 45 centímetros de largo. Sin embargo, algunos individuos pueden alcanzar hasta 91 centímetros de extensión.

Este pez come cualquier animal de cuerpo blando que pueda encontrar y una variedad de animales pequeños con caparazón, incluidos crustáceos de unos pocos milímetros de largo. No es peligroso para los humanos y no está en peligro de extinción.