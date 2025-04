Fue la estación de tren más concurrida del mundo y tiene un diseño del siglo XIX

En la actualidad pasan 110.000 pasajeros por día y alrededor de 1.500 trenes, así que es la estación más concurrida de Australia, y en su momento fue la más concurrida del mundo.

El primer diseño fue terminado en 1854 e inaugurada oficialmente por el gobernador Charles Hotham. Su diseño actual resultó de un concurso en 1899 y sigue destacando por su imponente cúpula.

Además, se impone en la ciudad por su fachada de estilo eduardiano, una variante neobarroca típica de edificios públicos del Imperio Británico de la época eduardiana. No obstante, la complejidad de su arquitectura causó retrasos en su construcción e incluso con el paso de los años ha sufrido deterioro.

estacion de tren.jpg El interior de la estación de tren. Imagen: Freepik.

De igual forma, la estación sigue siendo el punto clave en el corazón de Melbourne. La expresión que utilizan comúnmente es "I'll meet you under the clocks", que se traduce como "te veré en los relojes", y refiere a los relojes situados en la entrada principal.

Durante generaciones, miles de melburnianos y turistas se han encontrado bajo los relojes, según el sitio Visit Melbourne. En conclusión, si quieres subirte a un tren para explorar las afueras de Melbourne, deberías visitar Flinders Street Station.