Florencia Peña anunció este jueves que deja Luzu TV tras el escándalo que se desató por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.
Florencia Peña pidió perdón a la familia Messi, culpó a la producción y renunció a Luzu TV
La conductora pidió disculpas a la familia Messi tras anunciar una falsa muerte al aire. Dijo que la producción le pasó el dato y renunció al canal
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la actriz pidió disculpas a la familia Messi, aseguró sentirse "muy avergonzada" por lo ocurrido y explicó que la información le fue transmitida por la producción del programa como un dato ya chequeado.
El mensaje de Florencia Peña a la familia Messi
"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.
En el mismo posteo sostuvo que la información falsa "me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".
Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".
Cómo comenzó el escándalo
La polémica se originó durante una emisión en vivo de Luzu TV, cuando Peña anunció que había fallecido Jorge Messi. Minutos después, el dato fue desmentido y la conductora rectificó la información al aire.
El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales y abrió un debate sobre la responsabilidad en el manejo de información sensible dentro de los programas de streaming, especialmente cuando se trata de noticias vinculadas con la salud o la muerte de una persona.
La reacción de Luzu y de la familia Messi
Tras el episodio, Nicolás Occhiato calificó lo ocurrido como un hecho inadmisible y la empresa difundió un comunicado en el que anunció medidas contra los responsables de la producción involucrados en la difusión de la información falsa.
Por su parte, la familia Messi también salió a aclarar la situación y confirmó que Jorge Messi permanece internado y evoluciona favorablemente, al tiempo que pidió responsabilidad para evitar la circulación de rumores sobre su estado de salud.