Florencia Peña pidió perdón a la familia Messi, culpó a la producción y renunció a Luzu TV

En el mismo posteo sostuvo que la información falsa "me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".

Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".

Cómo comenzó el escándalo

La polémica se originó durante una emisión en vivo de Luzu TV, cuando Peña anunció que había fallecido Jorge Messi. Minutos después, el dato fue desmentido y la conductora rectificó la información al aire.

El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales y abrió un debate sobre la responsabilidad en el manejo de información sensible dentro de los programas de streaming, especialmente cuando se trata de noticias vinculadas con la salud o la muerte de una persona.

La reacción de Luzu y de la familia Messi

Tras el episodio, Nicolás Occhiato calificó lo ocurrido como un hecho inadmisible y la empresa difundió un comunicado en el que anunció medidas contra los responsables de la producción involucrados en la difusión de la información falsa.

Luzu El comunicado que emitió el canal Luzu para anunciar su postura al respecto de la noticia falsa sobre la muerte del Padre de Messi.

Por su parte, la familia Messi también salió a aclarar la situación y confirmó que Jorge Messi permanece internado y evoluciona favorablemente, al tiempo que pidió responsabilidad para evitar la circulación de rumores sobre su estado de salud.