Florencia Aise habló sobre la repercusión de su retrato a Javier Milei y el amor-odio que generó

Flor Aise retrato de Milei.jpeg El óleo sobre lienzo de Javier Milei, creado por la artista hiperrealista mendocina Florencia Aise. Gentileza Florencia Aise

"Tuve el gran honor de retratar al presidente @javiermilei a pedido para regalárselo. Lo pinté antes de las elecciones y felizmente me avisaron que ya está en sus manos", publicó Aise este martes con una imagen y un short en Instagram. A lo que no tardaron en sumarse comentarios de usuarios a favor y en contra de que haya retratado a Milei.

"Me da gracia que la gente se ponga a criticar en lugar de hacer, además no creo que un retrato le haga mal a nadie", respondió sobre la polémica que giró más en torno a la figura del Presidente que a su obra de arte en sí misma.

La pintora, que se describe como "prohumanidad", agradeció que su nuevo cuadro tenga repercusión porque "si no hubiese pasado nada significaría que mi obra no transmite nada".

Karina Milei eligió la foto para el retrato de su hermano

Florencia Aise es reconocida por sus cuadros hiperrealistas, tiene series dedicadas por ejemplo a la vendimia con racimos de uvas que parecen salirse de sus marcos para ser cosechadas. ¿Pero cómo es retratar a una personalidad pública? "Y... en la obra se mezcla el sentimiento que yo tengo hacia esa persona, sobre todo si la conozco, es inevitable", se sinceró la artista.

Sin embargo, en el caso de Javier Milei afirmó que casi no lo conocía cuando la convocaron para retratarlo. "Nunca lo vi en vivo, ni cerca mío y casi que ni lo veo por tele porque no soy de estar todo el tiempo informada, detrás de las noticias; cuando lo pinté era candidato así que no lo tenía mucho", aseguró.

Flor Aise con retrato de Milei editada.jpg La artista Florencia Aise posa junto al cuadro de Javier Milei que realizó a pedido, antes de que el libertario se convirtiera en presidente. Gentileza Florencia Aise

En cuanto al proceso de trabajo para crear el óleo sobre lienzo, Florencia Aise reveló que fue la hermana de Milei, Karina "El Jefe", quien eligió la foto para que ella se guiara al retratarlo. "Le pedí al empresario que me contrató que me consiguiera una buena foto de Javier Milei para hacer la obra y él se la pidió a Karina Milei, ella la eligió", detalló a quien la tarea pictórica le demandó casi cuatro meses.

A Florencia Aise le han ofrecido cargos políticos

Florencia Aise reconoció que espera con ansias una devolución del presidente Milei."Claro que quiero saber qué le pareció el retrato, me genera mucha curiosidad", confesó la mendocina, tras contar que es el segundo presidente que pinta, antes lo había hecho con Néstor Kirchner; y además ha retratado a figuras locales como el ex gobernador Rodolfo Suarez, el actual Alfredo Cornejo al término de su primera gestión, y los ex vicegobernadores Mario Abed y Laura Montero. Estos cuadros de políticos mendocinos pueden apreciarse en una de las paredes de la Legislatura provincial.

Es más, en 2021 la artista mendocina fue invitada a la Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández después de regalarle un cuadro de uvas Malbec durante su visita a Mendoza en marzo de ese año.

Contó que en varias oportunidades le han ofrecido cargos o afiliaciones políticas que "siempre rechacé porque soy artista y no tengo idea de política". Y declaró: "Me enorgullezco adonde he llegado con mi arte, es todo a base de trabajar sin parar". En ese sentido, expresó que "todos los artistas queremos que nuestra obra trascienda".

Florencia Aise Alberto Fernández1.jpeg En 2021, en pandemia, Florencia Aise fue invitada por el entonces presidente Alberto Fernández a almorzar en Casa Rosada.

Con 40 años y más de la mitad dedicados a la pintura, Florencia Aise es autodidacta. Sus obras de arte hiperrealistas -sean retratos o autorretratos- han llegado a diferentes museos y galerías de prestigio internacional como el Art Basel Week de Miami en 2014 o exposiciones en Nueva York, Dubai y Amsterdam, entre otros países.

Aparte de las personalidades políticas, Aise también ha retratado a famosos del espectáculo como Pamela David.

Vendimia como plataforma de negocios

La artista plástica mendocina tiene un vínculo estrecho con la vendimia. Es el tiempo de cosecha que la inspira a sus colecciones de obras con uvas o una que tiene dedicada a la Virgen de la Carrodilla. "Soy católica y amo la Vendimia", confirmó.

Así entonces se la pudo ver a Florencia en los eventos del calendario oficial de la Vendimia. "Fui a varios como el Desayuno de la COVIAR o el de Bodegas de Argentina porque me invitan y porque es un buen ámbito para generar nuevos contactos y hacer nuevos negocios", afirmó quien ve en las uvas diferentes formas, tonalidades y estilos a retratar ya que "cada verano su personalidad, cada cosecha no es igual a otra".

A Florencia Aise la moviliza la ayuda social. Su costado humanitario la llevó el año pasado a viajar durante más de un mes por la India, adonde ofreció conferencias, dictó talleres y hasta pintó junto a alumnos y alumnas con discapacidad de escuelas en ciudades alejadas de aquel país.

Flor Aise retrato de Milei proceso1.jpeg Más de cuatro meses le llevó a Florencia Aise retratar a Javier Milei. Aquí, una imagen de la obra en proceso. Gentileza Florencia Aise

"Fue una experiencia maravillosa", resumió. Precisamente ella estaba en Calcuta, a fin de año, cuando le avisaron que el cuadro de Milei ya lo tenía su dueño, un empresario porteño que se lo regalaría luego al Presidente.

"Se ve que le puse mucha energía a este retrato porque tuvimos algunos problemas en el traslado de Mendoza a Buenos Aires y tardó en llegar", relató la artista. Algo que en su momento la tuvo muy preocupada "porque era un gran trabajo y yo estaba tan lejos, cuando recibí la buena noticia, era casi de madrugada en Calcuta y me estaban haciendo la despedida porque ya me volvía", sostuvo.

Siguiendo su interés por colaborar a través de su arte e ingenio, Florencia Aise formó parte de una muestra fotográfica que busca ayudar a los soldados de guerra de la Franja de Gaza. Será inaugurada el próximo martes en Buenos Aires.

"Me interesa ayudar en causas justas como ésta, de gente que la está pasando muy mal", explicó y se puso a disposición para colaborar en la comunicación y selección de fotos de la muestra fotográfica "Octubre Negro, De la Oscuridad a la Luz" que contiene imágenes inéditas tomadas por un soldado desde adentro de Gaza.

Todo lo recaudado será donado a los soldados de Gaza que en medio de la guerra no tienen acceso a una buena alimentación ni higiene ni elementos sanitarios para curar sus heridas. "Estamos tratando de conseguir una bodega que nos regale algunos vinos para la inauguración y todo lo que se recaude de la muestra irá a manos de estos héroes", concluyó la artista mendocina.