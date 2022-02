Flor de la V cruzó al Kun Agüero por lo que dijo del impuesto a la riqueza

Kun-Aguero.jpg

"No estoy en contra de pagar impuestos... si toda mi vida pagué impuestos. Lo dije justo acá y yo soy argentino, pero no es solamente acá el patrimonio. Es en muchos países. Lo que digo es que, por más que esté acá en Argentina, España o Hong Kong, digo que en cualquier parte de mundo que haya patrimonio, me parece injusto. Y lo voy a decir: es injusto", había dicho el campeón de América en Brasil 2021.

"Es una locura. Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más?", cerró en su momento.

Flor de la V fue muy dura con el Kun Agüero en un artículo en Página 12

"Es interesante la cuestión, querido Kun. Incluso es una discusión que suena cada vez con mayor fuerza en los países más poderosos del mundo en relación con los ciudadanos que más dinero tienen. En varios casos, personas que llevan décadas de ultraenriquecerse. La pregunta es: ¿por qué la gente que más tiene cada vez quiere pagar menos impuestos?", analizó la conductora de Intrusos (América TV).

Luego, la vedette agregó: "Al Kun no lo conozco. Sé que es un gran deportista y parece un buen chico, pero me sorprende que alguien que nació en la pobreza, como muchos futbolistas, y conoce bien de cerca qué son las necesidades hoy piense como un rico".

También apuntó contra los "mega millonarios"

"Esa es la victoria de los mega millonarios: haber convencido a un montón de gente que no pertenece a ese mundo que sus intereses son los mismos que los suyos", escribió Flor de la V.