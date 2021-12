El Kun Agüero, entre lágrimas: "He decidido no seguir jugando al fútbol"

"La verdad que desde que llegué me han tratado muy bien. No lo viví en otro lado y es que son muy fans, lo he notado en las calles. Eso me sorprendió mucho, y el cariño de la gente. Me hubiese gustado poder estar acá y ayudar a mis compañeros, pero las cosas pasan por algo. Le deseo lo mejor al Barcelona y a mis compañeros, que son muy buenos. Me voy muy contento por cómo es el club", expresó un conmovido Agüero.

"Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño fue jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa", añadió.

Su agradecimiento al Rojo

"Quiero agradecer a Independiente, donde me formé, y al Atlético de Madrid, que apostaron por mí con 18 años. le agradezco a la gente del Manchester City, que ya saben lo que siento por ellos, he dejado lo mejor ahí, y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien. Y al Barcelona, que sabía que venía a unos de los mejores equipo del mundo, desde que llegué me trataron muy bien. Y claramente a la Selección Argentina, que es a lo que más amo", expresó.

"Gracias a todos los que han venido en este momento, a las personas que trabajaron conmigo desde los 13 años. A mis compañeros, desde Independiente hasta el Barcelona. Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar. Gracias a los que me ayudaron a crecer. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará en la vida, pero tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor", dijo en otro tramo de la conferencia de prensa.