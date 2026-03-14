Flecha negra y roja: qué significa esta peculiar señal de tránsito

Esta señal de tránsito, clasificada oficialmente como señal R29 en el reglamento de tránsito argentino, indica preferencia de avance.

Según la normativa, el conductor que se encuentra con la señal R29 debe ceder el paso al vehículo que se aproxima de frente.

Si el automovilista ya ingresó a una zona donde solo puede circular un vehículo, está obligado a retroceder para permitir el paso del otro.

Suele ubicarse en caminos angostos, puentes o tramos donde el ancho de la calzada únicamente permite el paso alternado de vehículos en sentidos opuestos.

La R29 pertenece al grupo de señales reglamentarias o prescriptivas: su presencia en la vía pública establece una obligación legal que busca evitar situaciones de conflicto y accidentes en lugares donde la circulación simultánea no es posible.

En términos prácticos, la señal con una flecha negra y otra roja garantiza que solo un vehículo avance en el tramo restringido, evitando el encuentro simultáneo en espacios donde no es posible el paso paralelo.

Este mecanismo permite prevenir bloqueos, choques frontales y demoras innecesarias en sectores críticos de la red vial.

Ignorarla constituye una infracción administrativa y aumenta la exposición al riesgo, lo que reduce la seguridad colectiva en la vía pública.

señal2

Señales de tránsito

En Argentina, la señalización vial se organiza en cuatro grandes grupos:

Señales informativas : Proveen datos útiles a los conductores sobre servicios, destinos y distancias. Son habituales en rutas y zonas donde el acceso a información es limitado, como áreas turísticas o rurales. Ejemplos: señales que indican estaciones de servicio, hospitales o destinos cercanos.

: Proveen datos útiles a los conductores sobre servicios, destinos y distancias. Son habituales en rutas y zonas donde el acceso a información es limitado, como áreas turísticas o rurales. Ejemplos: señales que indican estaciones de servicio, hospitales o destinos cercanos. Señales preventivas : Su objetivo es advertir sobre condiciones del camino que pueden requerir precaución. Alertan acerca de curvas peligrosas, puentes angostos, zonas escolares o cruces de animales. Estas señales se dividen entre las que señalan peligros físicos y aquellas que advierten sobre situaciones críticas inminentes.

: Su objetivo es advertir sobre condiciones del camino que pueden requerir precaución. Alertan acerca de curvas peligrosas, puentes angostos, zonas escolares o cruces de animales. Estas señales se dividen entre las que señalan peligros físicos y aquellas que advierten sobre situaciones críticas inminentes. Señales transitorias : Informan sobre trabajos, desvíos o situaciones temporales que modifican la circulación habitual. Un ejemplo frecuente es la señal de “Obras en construcción”, que advierte sobre la presencia de maquinaria o trabajadores en la vía.

: Informan sobre trabajos, desvíos o situaciones temporales que modifican la circulación habitual. Un ejemplo frecuente es la señal de “Obras en construcción”, que advierte sobre la presencia de maquinaria o trabajadores en la vía. Señales reglamentarias: Establecen prohibiciones, restricciones u obligaciones para los conductores. Suelen ser circulares, con fondo blanco y borde rojo. Dentro de este grupo se encuentran las señales de prohibición (por ejemplo, “No girar a la izquierda”), de restricción (límite de velocidad, peso máximo, uso de carriles) y de prioridad de paso, como la señal R29 de preferencia de avance

Fuente: infobae.com