Las señales de tránsito sirven para mejorar la conducción y ayudan a la seguridad de las vías. Qué significan las fechas negra y roja.
Flecha negra y roja: qué significa esta peculiar señal de tránsito
Las señales de tránsito sirven para mejorar la conducción y ayudan a la seguridad de las vías. Qué significan las fechas negra y roja
Las señales de tránsito son elementos esenciales para la seguridad vial en las calles argentinas, cumplen la función de guiar y organizar el desplazamiento de vehículos y peatones en rutas, avenidas y calles, reduciendo el riesgo de accidentes y promoviendo la convivencia ordenada en la vía pública.
Entre tantas, existe una que suele generar incertidumbre entre los conductores: la señal circular con borde rojo, fondo blanco y dos flechas, una negra y otra roja más pequeña.
Esta señal de tránsito, clasificada oficialmente como señal R29 en el reglamento de tránsito argentino, indica preferencia de avance.
Según la normativa, el conductor que se encuentra con la señal R29 debe ceder el paso al vehículo que se aproxima de frente.
Si el automovilista ya ingresó a una zona donde solo puede circular un vehículo, está obligado a retroceder para permitir el paso del otro.
Suele ubicarse en caminos angostos, puentes o tramos donde el ancho de la calzada únicamente permite el paso alternado de vehículos en sentidos opuestos.
La R29 pertenece al grupo de señales reglamentarias o prescriptivas: su presencia en la vía pública establece una obligación legal que busca evitar situaciones de conflicto y accidentes en lugares donde la circulación simultánea no es posible.
En términos prácticos, la señal con una flecha negra y otra roja garantiza que solo un vehículo avance en el tramo restringido, evitando el encuentro simultáneo en espacios donde no es posible el paso paralelo.
Este mecanismo permite prevenir bloqueos, choques frontales y demoras innecesarias en sectores críticos de la red vial.
Ignorarla constituye una infracción administrativa y aumenta la exposición al riesgo, lo que reduce la seguridad colectiva en la vía pública.
Señales de tránsito
En Argentina, la señalización vial se organiza en cuatro grandes grupos:
- Señales informativas: Proveen datos útiles a los conductores sobre servicios, destinos y distancias. Son habituales en rutas y zonas donde el acceso a información es limitado, como áreas turísticas o rurales. Ejemplos: señales que indican estaciones de servicio, hospitales o destinos cercanos.
- Señales preventivas: Su objetivo es advertir sobre condiciones del camino que pueden requerir precaución. Alertan acerca de curvas peligrosas, puentes angostos, zonas escolares o cruces de animales. Estas señales se dividen entre las que señalan peligros físicos y aquellas que advierten sobre situaciones críticas inminentes.
- Señales transitorias: Informan sobre trabajos, desvíos o situaciones temporales que modifican la circulación habitual. Un ejemplo frecuente es la señal de “Obras en construcción”, que advierte sobre la presencia de maquinaria o trabajadores en la vía.
- Señales reglamentarias: Establecen prohibiciones, restricciones u obligaciones para los conductores. Suelen ser circulares, con fondo blanco y borde rojo. Dentro de este grupo se encuentran las señales de prohibición (por ejemplo, “No girar a la izquierda”), de restricción (límite de velocidad, peso máximo, uso de carriles) y de prioridad de paso, como la señal R29 de preferencia de avance
Fuente: infobae.com