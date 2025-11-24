Fin de semana largo: unos 20.000 argentinos pasaron a Chile desde Mendoza

paso a chile los libertadores El paso a Chile es un clásico para los mendocinos durante los fines de semana largos.

Paso Cristo Redentor: el estado del camino a Chile

A pesar del alto tránsito, Valle recalcó que el fin de semana transcurrió con relativa tranquilidad. No obstante, se sigue poniendo atención a los vehículos -a veces de gran porte- que no respetan la doble línea amarilla, lo que suele derivar en accidentes.

"Es lamentable, porque cuando se producen estos hechos muchas veces el primero que paga las consecuencias es el chofer de camión", dijo Valle, y aludió a una tragedia que se produjo hace unos días en Ruta 7, en la que dos camioneros murieron quemados.

Por lo pronto, el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos, con temperaturas relativamente elevadas en las localidades cordilleranas. En Uspallata, por ejemplo, se registraban 11 grados en el inicio de la mañana.