El fin de semana largo comprendido entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre registró un significativo movimiento turístico entre Mendoza y Chile. Según informó Osvaldo Valle, vocero de Gendarmería, la actividad en el Paso Internacional Cristo Redentor superó las expectativas y los números del feriado anterior.
Fin de semana largo: unos 20.000 argentinos pasaron a Chile desde Mendoza
Gendarmería reportó un flujo intenso en el Paso Internacional Cristo Redentor. Esperan que muchos viajeros empiecen a volver desde este lunes al mediodía
Valle detalló que entre jueves, viernes y sábado hubo 16.834 personas cruzando hacia Chile. A ello se le sumaron otras 4.000 personas el domingo. "Hubo un flujo importante, pero sin grandes demoras", afirmó el entrevistado durante el programa "Primeras voces" (Radio Nihuil), destacando el buen indicador que esto representa de cara a la próxima temporada estival.
"Calculo que la actividad de regreso más importante será hoy -por este lunes-, después del mediodía", analizó.
Paso Cristo Redentor: el estado del camino a Chile
A pesar del alto tránsito, Valle recalcó que el fin de semana transcurrió con relativa tranquilidad. No obstante, se sigue poniendo atención a los vehículos -a veces de gran porte- que no respetan la doble línea amarilla, lo que suele derivar en accidentes.
"Es lamentable, porque cuando se producen estos hechos muchas veces el primero que paga las consecuencias es el chofer de camión", dijo Valle, y aludió a una tragedia que se produjo hace unos días en Ruta 7, en la que dos camioneros murieron quemados.
Por lo pronto, el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos, con temperaturas relativamente elevadas en las localidades cordilleranas. En Uspallata, por ejemplo, se registraban 11 grados en el inicio de la mañana.