Fin para el autocine: el dueño contó que se planea una pista de karting y un patio cervecero

Autocine el cerro 6 El Challao tiene varios lugares, como el autocine El Cerro, que parecen detenidos en el tiempo. Foto: Natalia Sosa Abagianos/Diario UNO

Cómo era el viejo autocine El Cerro

Durante décadas, este espacio fue mucho más que un lugar para ver cine: fue un punto de encuentro para quienes querían ver películas desde el auto, con parlantes que sintonizaban los diálogos, a veces con interferencias, pero estas también formaban parte de la experiencia única del autocine.

Su propietario, Ricardo Pistone, contó que la pantalla no se desarmará. El terreno tampoco fue vendido sino alquilado. Sin embargo, duda de que el autocine vaya a tener otra posibilidad: lo más probable es que sea una etapa terminada.

Por la falta de programas recreativos en la zona -cabe recordar que en un tiempo era lugar de esparcimiento, tanto diurno como nocturno, desde actividades para niños (no se puede dejar de nombrar el parque de diversiones "Challaolandia"), hasta boliches, salones de fiestas y locales de diversión nocturna es que se apuesta por este nuevo emprendimiento.

Muchos de estos locales cerraron. Sin embargo, la zona no deja de ser privilegiada por varios motivos. Uno de ellos es porque, si bien está muy próxima a la Ciudad, El Challao posee un aire de montaña que puede ser explotado turísticamente y también para los mendocinos que quieren programar alguna actividad para su tiempo libre.

Además, sobre todo por la noche, El Challao posee una de las vistas más privilegiadas de la Ciudad de Mendoza y actualmente, en materia de diversión, el lugar está desaprovechado. Esta es la razón por la que los nuevos arrendatarios quieren probar con una iniciativa diferente.

Autocine el cerro 8 La entrada del autocine aún conserva el cartel con las indicaciones que se daban al ingresar. Al fondo se ve la pantalla que no se tocará. Foto: Natalia Sosa Abagianos/Diario UNO

La nueva propuesta y la mirada municipal

Desde la Municipalidad de Las Heras explicaron que se encuentra en la etapa de pedido de factibilidad del terreno, un proceso mediante el cual se evalúa si el espacio puede utilizarse para el fin propuesto.

Según el municipio, esta evaluación es habitual en este tipo de emprendimientos y tiene en cuenta múltiples variables antes de otorgar la habilitación.

Hay que tener en cuenta que la transformación del distrito de El Challao también juega un rol clave en esta historia. Lo que años atrás era un área con pocos negocios, algunas discos, la iglesia y un espacio de camping, hoy se ha convertido en una zona residencial con barrios privados y semiprivados. Este crecimiento urbano y poblacional influye en la planificación y viabilidad de nuevos proyectos recreativos, y es una de las razones por las que la comuna analiza con cuidado cada solicitud de habilitación.